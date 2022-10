Marche-en-Famenne : 40 cols franchis et plus de 8 000 € pour l’ASBL Andage

Vendredi dernier, il régnait une certaine effervescence dans les locaux de l’AlterBoutique d’Andage au centre de Marche-en-Famenne. Et pour cause, des membres du Cyclo-Club de Weyler (Arlon) ont remis un très beau chèque de 8 185 € aux représentants de l’ASBL Andage (le directeur Jean-Marc Caris et tout le personnel du Soleil bleu), association qui s’occupe d’adultes et d’enfants handicapés en leur apportant des réponses spécifiques.