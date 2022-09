Les internationaux reprennent ce jeudi

Anne, Mabella et Aguemon, les trois internationaux africains de l’Excelsior, reprennent l’entraînement ce jeudi après une dizaine de jours passés au sein de leurs sélections respectives. On notera que la Mauritanie (avec Anne sur le banc) a battu le Bénin (avec Aguemon durant 67’), que cette même Mauritanie a pris la mesure du Congo-Brazzaville de Mabella, que le Bénin s’est aussi incliné devant Madagascar (avec les ex-Virtonais Ramalingom et Randriambololona) et que le Congo (avec Mabelle durant 21’) a partagé l’enjeu avec ces mêmes Malgaches.

Espinosa suspendu, Ilunga et Lloci blessés

Exclu à Dessel, Espinosa a écopé d’un match de suspension (+ 1 avec sursis) et manquera la venue des espoirs brugeois ce vendredi (20 h) au Faubourg. Allach a été exclu lui aussi, mais pour deux cartes jaunes. Il ne sera donc pas suspendu en championnat. Rayon infirmerie, Kagé, sorti sur blessure vendredi passé, a déjà pu s’entraîner normalement. En revanche, Ilunga (déchirure ischio) et Lloci (déchirure adducteurs) sont out, au même titre que Loua, lequel doit se rétablir d’une hernie discale.

Givry

Deux suspendus

Khelil est de retour et devrait revenir dans le groupe.

Il a joué une période en amical face à une académie bruxelloise ce mardi. Kone n’a pas joué, mais reprenait hier soir. Luka Dufrasne souffre d’une petite entorse et pourrait reprendre la course. Ouafi, Quinas et Rehak sont toujours sur la touche. Médard est blessé et a été laissé au repos en début de semaine. Atundu et Djougoua seront suspendus pour ce week-end.

Mormont

Amical à Verlaine à mardi

Les Orangés ont disputé une rencontre à Verlaine (2-1) mardi.

Malela a passé une IRM qui n’a rien décelé de grave. Il entame de toute manière une suspension de deux semaines. Marthoz a disputé la rencontre. Hansoulle, victime d’une commotion il y a quinze jours, a tenu 90 minutes.

Crèvecœur, Lecerf, Marchal, A. Keysers et Michel ont été laissés au repos. Les Orangés n’ont pris aucune carte jaune dimanche et n’auront pas de suspendu ce week-end.

Dardenne sera de retour pour les retrouvailles avec Rochefort.

Marloie

Marloie – Sprimont: décision le 10 octobre

Le club a été reçu à l’ACFF lundi après la plainte de Sprimont suite au match Marloie -Sprimont qui avait débuté en retard à cause d’un problème de traçage de lignes lors de la première journée de championnat. Le président de Marloie Guy Hérion a été entendu, mais aucune décision n’a encore été prise par la commission d’arbitrage de l’ACFF. Le verdict devrait être rendu le 10 octobre.

Martinet purge sa deuxième et dernière journée de suspension. Dion est le seul joueur à l’infirmerie.

Libramont

Nkokolo blessé

Bonne nouvelle pour Bigonville qui reprend les entraînements ce jeudi. Par contre, Nkokolo (adducteurs), R. Lefort, Delwiche, Vandale (entorse) et Keller sont toujours sur la touche. Minthe souffre des adducteurs également.

Meix-devant-Virton

Meix en deuil

Les Méchois sont en deuil. Yohann Tortora, qui était le délégué d’une de leurs équipes de jeunes, et le papa d’un U14, est décédé cette semaine à l’âge de 46 ans. Il était aussi un supporter de l’Excelsior Virton.

Bonne nouvelle pour Pietquin qui a enfin repris les entraînements ce mardi. Il ne sera toutefois pas prêt pour ce week-end. Bechet est suspendu et N. Day est incertain. Pour le reste, tout le monde est disponible.

Habay-la-Neuve

Les débuts de Lecomte

Poncelet, blessé jeudi dernier aux adducteurs, s’est contenté de courir mardi et demeure incertain.

Jacob a pu s’entraîner avec le groupe. Lecomte était présent pour la première fois. Il pourrait faire ses débuts ce week-end.