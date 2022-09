Déjà 45 équipes inscrites au Relais pour la vie de Marche-en-Famenne organisé au WEX les 22 et 23 octobre

Mais ces 22 et 23 octobre prochains, le 3e Relais pour la vie investira les palais 1 et 2 du WEX. Il s’agira du dernier Relais pour la vie de l’année civile et du seul organisé en salle.

Organisé en collaboration avec la Ville de Marche et le WEX, ce Relais pour la vie marchois est un événement initié par la Fondation contre le cancer. Rappelons que cet événement réunit les habitants d’une région autour d’une même cause: à savoir la lutte contre cette terrible maladie qu’est le cancer.

Et le comité marchois espère faire tout aussi bien que lors des deux éditions précédentes: "Nous avions collecté 85 000 € de dons en 2012 (45 équipes inscrites) et 150 000 € de dons en 2014 pour une petite centaine d’équipes inscrites", se remémore, non sans fierté, Lydie Hainaux, l’une des seize membres du comité marchois

Les équipes peuvent encore s’inscrire

Et à un peu moins d’un mois de l’événement, les choses avancent déjà bon train, notamment du côté des inscriptions: " On compte déjà 45 équipes inscrites, issues d’entreprises locales, d’écoles, de villages, du secteur associatif et folklorique,… Cela représente plus de 750 participants, se félicite Nataly Gilson-Nootens, responsable des équipes. Chaque équipe inscrite au Relais compte environ 10 à 15 membres qui se relaient sur la piste en marchant et/ou en courant, durant les 24 heures que dure l’événement. Les équipes participantes sont également invitées à animer un stand avec une activité de récolte de fonds durant les 24 heures. Il faut insister sur le fait que les équipes peuvent encore s’inscrire au 0474/61 60 33 ou via equipesrelaismarche@gmail.com ".

Réunion d’information au WEX le mardi 4 octobre

À noter que ce mardi 4 octobre à 20 h, le comité marchois du Relais pour la vie organise une réunion d’information à destination d’équipes qui voudraient encore se renseigner avant de s’inscrire, ou des battants.

www.relaispourlavie.be