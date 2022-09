L’armée recrute des civils dans le cadre du plan Rosetta : « C’est un réel succès! »

L’armée recrute des civils dans le cadre du plan Rosetta ©Mathieu Golinvaux

Pour Françoise Maissin, responsable du centre de formation professionnelle de Marloie : « C’est une réussite ! L’appel à candidatures a été lancé dans toute la Wallonie et sur les 24 candidatures reçues, 12 stagiaires ont été retenus pour un seul abandon en cours de route. Les candidats ont bénéficié d’une formation intensive en secrétariat, communication, bureautique et comportement professionnel en entreprise et l’affectation des postes a été réfléchie pour mettre en adéquation les profils des stagiaires avec les besoins de l’armée. »

Même écho du côté de la Défense quand Daniel Conrath, attaché, responsable du service gestion personnel civil de la défense explique : « L’armée a fait le constat que beaucoup de tâches pouvaient être effectuées par des civils qui présentent l’avantage de ne pas être appelés à partir en mission ou en exercice et qui sont donc en permanence à leur poste. Nous n’attendions que 8 candidats, c’est un réel succès!» À l’issue de ce contrat Rosetta et à leur 26è anniversaire, ces jeunes repartiront avec une première solide expérience ou saisiront la possibilité de passer un examen au Selor pour rejoindre les effectifs civils statutaires de l’armée.

Tiffanie Lamotte, 24 ans, vient de Marloie.

Victime de harcèlement, elle a arrêté ses études de puéricultrice et s’est engagée dans cette formation par intérêt pour le travail bureautique. Elle ne sait pas encore en quoi va consister son travail mais elle se réjouit de vivre cette nouvelle expérience. L’armée pour elle est porteuse de valeurs de respect, de solidarité et de loyauté. C’est en tout cas l’image que son grand-père militaire lui a communiquée.

Jennifer Poncin, 23 ans, vient de Marche-en-Famenne et est titulaire d’un CEB.

Après avoir travaillé 2 ans comme secrétaire en entreprise, elle a repris des études en esthétique et a souhaité s’investir parallèlement dans cette formation. Elle a été attirée par une vie professionnelle plus cadrée, moins de discriminations et plus d’égalité. Elle envisage déjà à l’issue de ce premier contrat de passer les examens au Selor.

Aurore Berger a 20 ans et originaire de Bastogne.

Elle est passionnée par la Seconde Guerre mondiale, elle s’était engagée comme soldat à 19 ans. Elle a dû suspendre son contrat suite à un accident et a voulu mettre toutes les chances de son côté pour réintégrer l’armée. Ce qui l’attire c’est le dépassement de soi, la discipline, le niveau sportif attendu et puis de nombreuses possibilités d’évolution.

La Défense engage déjà, chaque année, plus ou moins 400 statutaires et 350 jeunes Rosetta

Né en 1999 et inspiré du film des frères Dardenne du même nom, le plan Rosetta, ou convention de premier emploi, a pour objectif de proposer un emploi formatif à des jeunes de moins de 26 ans, peu diplômés ou formés. La Défense engage déjà, chaque année, plus ou moins 400 statutaires et 350 jeunes Rosetta, ceux-là sans formation préalable. Heureuse de cette collaboration avec le Forem, la Défense envisage, après évaluation des besoins, de reproduire cette expérience ailleurs (Marche les Dames, Rocourt, Spa ou encore Florennes et bien entendu aussi en Flandres) et à l’élargir à d’autres postes, plus techniques, dans l’horeca, la menuiserie.

