Tribunal de Marche : l’enfant présentait des signes de bébé secoué

D’abord admis à la clinique de Marche, le bébé avait dû être transféré en état d’arrêt cardio-respiratoire vers la clinique du Mont Légia.

Quelques jours plus tard, le parquet du Luxembourg avait été alerté d’éléments troublants par la clinique. L’enfant présentait des signes du syndrome de bébé secoué. Une expertise médicale conclura même que ce diagnostic était "hautement probable, si pas certain".

Une procédure judiciaire avait alors été lancée.

La maman du bébé, séparée entre-temps de son compagnon, avait par la suite demandé à être réentendue. Elle avait d’abord avancé aussi l’explication d’une chute du bébé, comme l’affirme son compagnon de l’époque, mais était revenue sur cette version.

Et c’est un dossier douloureux, avec un enfant dont le développement n’est désormais plus normal, que le tribunal correctionnel de Marche a examiné ce vendredi.

La maman de l’enfant, tout comme le papa de celui-ci, est partie civile.

L’ancien compagnon de la maman est, lui, poursuivi pour coups et blessures sur l’enfant. Mais le prévenu conteste toute forme de violence et maintient la version de la chute.

"Ces explications sont incompatibles avec les constatations médicales, pointe, du côté des parties civiles, Me Marie-Christine Germain. Une chute de moins de 1,50 m n’entraîne pas cela."

Un autre élément du dossier est mis en avant tant par les parties civiles que par le ministère public. À savoir que le prévenu était accro à la console de jeux vidéo et qu’il pouvait vite s’énerver lorsqu’il était dérangé. Ce qui est peut-être arrivé alors qu’il était seul avec l’enfant de sa compagne.

Pour le parquet, la substitute Amandine Martin parle d’un rapport médical "glaçant". La représentante du ministère public réclame 3 ans de prison pour ce qui serait un cas de bébé secoué volontairement

D’autres incidents antérieurs, pointe la défense

Le prévenu, via son avocate, Me Marjorie Wilmotte, demande, lui, son acquittement. Et la conseil du prévenu de relever plusieurs incidents dans les 10 jours précédent l’admission en urgence du bébé en clinique ; à savoir une chute dans son parc, une chute dans les escaliers et des vomissements le matin avant la soirée durant laquelle son beau-père l’avait gardé.

L’avocat de la défense estime qu’il n’y a pas d’élément probant ou objectif dans ce dossier démontrant une culpabilité de son client.

"Monsieur découvre un enfant inanimé, qui dans ce cas-là ne paniquerait pas ou ne tenterait pas de se justifier ?", plaide-t-elle encore

Le tribunal rendra son jugement le 28 octobre.