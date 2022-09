«Slow», une expo pour retrouver le bon tempo, à découvrir jusqu’au 22 janvier 2023 à la MCFA de Marche

Cette exposition s’intitule fort judicieusement "Slow". Une exposition qui nous invite à questionner le rythme, souvent trop effréné, de nos vies, mais également sur nos modes d’hyperconsommation. Une exposition qui nous invite, à ralentir, à retrouver un tempo plus juste. Tout cela via l’observation de la nature ou de petites choses du quotidien.

"Les douze artistes présents ont des univers résolument différents, multidisciplinaires. Autant d’histoires différentesà proposer", explique Marie Debatty, animatrice arts plastiques à la MCFA. Une histoire… Comme celle de Françoise Jadin dont le travail a initié cette belle expo collective. Une artiste qui, via la contemplation de la nature, d’une simple cupule de gland, s’est inventé un nouvel univers artistique et a retrouvé foi en l’existence après un sévère burn-out. De petits cabinets de curiosités qu’elle expose et qui sont déclinés en photos par Bénédicte Landenne.

Un peu plus loin, dans la galerie, on retrouve l’artiste marchois Hugues Bastin avec sa série de toiles, baptisée Capharnaüm, qui interroge nos rythmes de vie.

On grimpe quelques marches pour retrouver les sculptures modernistes de Laurent Berbach. En seulement trois œuvres (un jeton de caddie, un sein et un crâne), l’artiste nous livre son interprétation du monde actuel. Juste à côté, difficile de ne pas être étonné par le travail photographique et céramique de Marie Chantelot, qui nous montre tout ce que l’on peut faire avec des germes de pommes de terre. Surprenant!

On ne peut qu’être étonné également par les œuvres des autres artistes exposés: Nathalie Doyen, Paul Hansquinne, Isabelle Linotte, Bernadette Monseur, Ana-Belén Montero Oreia et Lydia Wauters.

À découvrir calmement jusqu’au 22 janvier à la MCFA.

www.mcfa.be