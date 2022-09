Doc Riders: les Nassognards étaient au rendez-vous

"On a passé 14h 15min sur le vélo, à cela il faut ajouter les différentes haltes", précise Quentin Paquet. "Depuis le 1erDoc’Riders, la Commune de Nassogne est partenaire. Elle a toujours accueilli un point relais. Stépane a dès lors émis l’idée de constituer une équipe, et a envoyé un mail à tous les services. On aurait aussi pu faire équipe à 3. Mais 3 coureurs devant finir, on a joué la sécurité."

Quentin Paquet poursuit: "Stéphane est un habitué des longs efforts, en course à pied. À l’inverse de Corentin, Abdul et moi-même. Tous trois pratiquons ou avons pratiqué un sport, mais jamais réalisé un effort de plus d’une heure ou deux. Pour ma part, je n’avais jamais roulé plus de 50 km. Je fais aussi de la course à pied. J’ai couru maximum 20 km à Bruxelles. On s’est entraîné quelques fois, sur des sorties jusque 50 kilomètres."

Deux équipes en 2023?

Tout au long d’un parcours tout sauf évident, avec outre la distance, un dénivelé positif de 3167 m très précisément, et aussi en début d’aventure une belle douche d’Hotton à Durbuy, les agents nassognards ont bénéficié d’un important soutien. "Notamment au 177e km, lorsque nous passions à Nassogne", note Quentin Paquet. "À ce moment, Marc Quirynen, bourgmestre, et deux autres agents, Benoît Lambert et Peggy Vandorpe, ont aussi enfourché leur vélo pour effectuer les 23 derniers kilomètres à nos côtés."

Comme toutes les équipes, le quatuor devait par ailleurs récolter au moins 1500 €, au profit des actions de l’ONG Médecins du Monde. « Lundi, on était à 1845€, grâce à des dons de conseillers, d’autres agents, d’entreprises avec lesquelles la Commune travaille,… », remercie Quentin Paquet, déjà prêt à repartir pour 200 bornes. « Je crois qu’on a créé des émules dans les collègues. On inscrira peut-être même 2 équipes en 2023. »