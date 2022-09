Marche: Pol Leemans, recruté pour le banc… du tribunal

Une nouvelle fonction donc pour cet ancien policier marchois mais également personnalité incontournable du football en province de Luxembourg (il est l’actuel coach de Bastogne).

Retraité depuis peu de la police, le Marchois a accepté, à 61 ans, de reprendre la place de l’ancien huissier d’audience, Paul Haupert, qui, lui, était là depuis 1998. De Paul, qui était une figure bien connue des magistrats et avocats, après une carrière pour sa part aux chemins de fer, à Pol qui va découvrir un nouveau terrain.

L’huissier d’audience est un peu l’homme à tout faire au tribunal: renseigner les justiciables, prendre les "présences", préparer la salle d’audience, ouvrir les lumières, fermer les portes,… Et ce pour quelques euros par heure. Des missions parfois assurées par d’anciens policiers afin souvent d’occuper leur retraite.

Après 38 ans de carrière dans la police

« Après 38 ans dans la police, j’avais envie de rester occupé, et comme j’ai désormais du temps, j’ai donc accepté la proposition lorsque la greffière me l’a demandé il y 4 mois » confie Pol Leemans

Bien qu’ayant fait quasi toute sa carrière comme agent de quartier au centre de Marche, il connaissait aussi le palais de justice pour y avoir effectué des missions.

"J’ai notamment dû assurer des surveillances d’audiences ou des transferts de détenus, explique l’ancien policier. Je vais découvrir les audiences autrement. Puis c’est aussi dans la continuité du métier de policier puisque c’est là qu’aboutissent des dossiers."

Et c’est d’ailleurs en se rendant au palais que son prédécesseur, Paul Haupert, songeant à la transmission de témoin à l’approche de ses 80 ans, lui a demandé si reprendre sa place pouvait l’intéresser.

« C’est moi qui ai soufflé son nom car je trouvais qu’il conviendrait à la fonction, confie, de son côté, Paul Haupert. Car il faut se savoir garder, ce que l’on voit au tribunal, pour soi. »

L’idée a eu le temps de mûrir chez Pol Leemans.

"Je vais apprendre" souriait-il après "sa"première audience

Mais pas question pour autant d’abandonner le foot. En tant que policier, il avait déjà combiné les deux. Car entré à la police encore communale de Marche, il avait demandé à rester agent de quartier après la création de la grande zone de police unique Famenne-Ardenne. Et ce justement pour pouvoir être disponible sur le plan sportif sans que ses horaires professionnels l’en empêchent

«Un observateur neutre»

Mais avec la double casquette, et les contacts noués via la police et le milieu du foot, il croisera certainement des connaissances. "Mais cela ne me posera aucun problème, répond-il. J e ne suis ni avocat ni procureur ni juge, mais bien un observateur neutre au service de tous"

Outre lors des audiences hebdomadaires du tribunal correctionnel de Marche, Pol Leemans sera aussi huissier au tribunal de police.

À voir désormais s’il est parti pour battre le record de longévité de son prédécesseur…