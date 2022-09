Le Parcours d’artistes à Marche-en-Famenne: les talents étaient à découvrir aux quatre coins du centre-ville marchois (vidéo et photos)

"Après une édition organisée virtuellement il y a deux ans, quel plaisir de retrouver nos artistes en présentiel. C’est tout simplement génial!, s’enthousiasmait samedi après-midi l’échevin de la Culture Christian N’Gongang. En 2011, nous avions envisagé ce parcours d’artistes avec l’idée de donner une visibilité aux artistes marchois certes, mais aussi d’embellir les quelques vitrines et cellules vides que la ville comptait en son centre. D’édition en édition, cet événement s’est diversifié, a évolué. Et aujourd’hui, du fait que le centre-ville compte moins de cellules vides, nous avons, avec le concours des artistes, innové cette année en permettant d’exposer chez les commerçants, dans quelques endroits emblématiques de la ville, mais surtout chez l’habitant. Ce qui donne une ambiance incomparable à ce parcours d’artistes."

La passion des artistes est contagieuse

Un parcours d’artistes qui a débuté pour notre part à la maison vicariale place Toucrée où quatre artistes (Marianne Devaux, Colette Goosen, Véronique De Halleux et Michaël Henneaux) ont pris possession de l’espace qui leur était dévolu. Quelques pas plus loin, on retrouve Anne Letawe à l’étage du Studio. à la Galerie des Carmes, c’est le toujours créatif Luc Templier qui nous explique avec passions ses dernières aventures artistiques.

à Marche, l’Art est aussi bohème dans la galerie du même nom où exposent les nombreux artistes de la Maison des aînés accompagnés pour l’occasion de la jeune Alinoë Toussaint dont les œuvres sont influencées par la bande dessinée.

Petit intermède musical dans les rues avec le Mosa River Band et, à l’AlterBoutique d’Andage, avec des musiciens du Conservatoire. Au Quartier latin, ce sont deux amies marchoises qui nous font découvrir leurs univers: Nadine Debailleul et ses créations inventives et Joëlle Henry et ses photos qui captent toutes les beautés de la nature.

Plus haut dans la ville, Sabine Depienne dévoile sa toute nouvelle galerie dans laquelle Jean Lanners expose ses sculptures pleines de poésie.

La visite se termine dans l’atelier d’Isabelle Sepul, où l’on peut apprécier ses œuvres abstraites et lumineuses, ainsi que les sculptures de Xavier Magnée.

Quelle belle vitrine que le centre-ville marchois pour tous ces artistes à la passion contagieuse.