Les visiteurs avaient les yeux en l’air à Marche-en-Famenne lors des 34e Journées du Patrimoine (vidéos)

Un parcours dans le centre-ville de deux heures où l’on a pu apprendre une foule d’informations architecturales et de tous nouveaux mots de vocabulaire.

Épis de faîtage, crête en fer forgé, mur gouttereau, girouette et autres tirants de cheminée n’ont désormais plus aucun secret pour les participants à la balade.

Une visite lors de laquelle on a, par exemple, appris l’origine probable des girouettes qui surplombent certaines toitures. "Leur origine viendrait des Normands ou des Vikings qui en disposaient sur leurs navires ou leurs drakkars", a expliqué Thibault Cassart.

Après cette visite très intéressante, on sait également d’où vient la forme si particulière du clocher de l’église de Marche. "Il s’agit d’un toit dit "à l’impériale", très en vogue dans la deuxième moitié du XVIe siècle, mais il est vrai plutôt rare dans notre région. Quant au bulbe situé juste avant la cime du clocher, il avait à l’origine un caractère plutôt militaire. Il servait d’abri pour les soldats chargés d’observer l’ennemi en haut du clocher", précise encore le conservateur du musée marchois, lors de cette balade, a également fait part de ses regrets quant à la disparition, au fil du temps, de certains éléments architecturaux ou de faîtage, due principalement à des coûts de rénovation souvent des plus onéreux.

Une descente en rappel du campanile de l’église de Marloie

Les yeux étaient toujours rivés vers les sommets du côté de Marloie où les plus intrépides ont pu s’essayer à une descente en rappel à l’intérieur du campanile de l’église locale, haut de trente mètres.

Une église qui, tout comme celle de Humain, était à l’honneur en raison de son caractère résolument moderniste. "L’explosion d’un train de munitions avait, en effet, ravagé Marloie le 21 mai 1944, tandis que la Bataille des Ardennes n’a pas épargné le village de Humain non plus, rappelle le curé de Marloie, l’abbé François Barbieux. La nécessité de reconstruire s’est rapidement fait ressentir et la Commission d’Art sacré du diocèse de Namur, menée par l’historien de l’art André Lanotte, entreprend la reconstruction de ces églises dans un style résolument moderne. Des matériaux neufs sont utilisés, comme le béton, l’acier et le verre. Les espaces sont, eux, épurés et lumineux. Ces églises résolument originales pour l’époque, ont étonné voire parfois choqué les paroissiens".

À proximité de l’église, les villageois proposaient des pizzas cuites dans l’ancien four à bois de la Vieille Cense.

C’est donc encore une fois un programme résolument original qu’a proposé le comité marchois des Journées du Patrimoine lors de cette 34eédition.