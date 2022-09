Plus de cent spectacles cette saison au programme de la Maison de la Culture Famenne-Ardenne

Des tarifs revus à la baisse

L’objectif de la MCFA est de rendre la culture accessible à tout un chacun. "C’est pourquoi, malgré cette période d’inflation galopante, nous avons revu nos tarifs en tentant de les baisser au maximum. Nouveauté également avec l’instauration d’un tarif pour les moins de 18 ans."

Un site internet relifté

Le site internet de la MCFA ( www.mcfa.be) qui a également subi un important lifting. "C’est lors du premier confinement que les équipes de la Maison de la Culture ont commencé à réfléchir à ce qui allait être la nouvelle vitrine de nos activités culturelles. Nous avons travaillé avec Nucleïd, le studio déjà à l’origine du nouveau site de la Ville de Marche. Au rayon des nouveautés, en plus d’un grand coup de frais, vous pouvez à présent faire des recherches plus ciblées selon vos choix, vous inscrire directement à la newsletter mais aussi retrouver toutes les news autrefois postées sur le blog de la MCFA", présente Antoine Champion.

Ajoutez à cela la participation de la MCFA à Culturama, un agenda culturel en ligne présentant l’offre commune des cinq centres culturels du territoire Famenne-Ardenne (MCFA, Hotton, Durbuy, Libramont et Nassogne), soit près de 200 activités proposées chaque saison. Mais offrant également la possibilité d’un abonnement de quatre spectacles à l’affiche dans ces cinq centres culturels.

À l’affiche cette saison

1. Musique et danse

Le groupe Polk Trio, nouveau projet d’Yves Barbieux ouvrira la saison de manière festive le 23 septembre. ©-Christophe Danaux

Les têtes d’affiche belges se bousculeront cette saison à la MCFA avec notamment Ozark Henry, Saule et Mustii qu’il ne faut plus présenter, mais encore bien d’autres découvertes.

– La saison culturelle débutera de manière festive avec le concert gratuit du groupe Polk Triole vendredi 23 septembre à la MCFA. Il s’agit du nouveau projet du Marchois Yves Barbieux.

– Le vendredi 7 octobre, dans le cadre du festival de musique baroque en Famenne-Ardenne (Mu BaFa), la MCFA accueillera le Banquet Céleste, un ensemble de musique ancienne, qui interprétera une partie du riche répertoire de Jean-Sébastien Bach.

– Traditionnel concert de gala le vendredi 14 octobre avec la Musique royale des Guidesau profit des ASBL "Andage"à Marche et "HAIM"à Andenne, associations au service des personnes handicapées.

– Le vendredi 21 octobre, avec Ensuenos, c’est à un spectacle mêlant danse et compositions musicales qu’inviteront des artistes français et argentins pour un moment entre rêve et réalité.

– Ozark Henry, première grande tête d’affiche musicale, se présentera le jeudi 17 novembre à l’occasion du 20eanniversaire de son 1eralbum Birthmarks.

– Plusieurs fois dans la saison, on retrouvera une série de 5 concerts en décentralisation, dans des genres divers: world, folk, flamenco, musique balkanique ou tzigane,… dans le cadre des "Belles Muses". Avec Oléo Trio, Oktaba Paradise Band, Mamaliga Orkestar, Saouta et Ottus.

– Deuxième grande tête d’affiche de la saison, Saule qui se produira le samedi 21 janvier sur la scène de la MCFA.

– Autre grand moment, la venue de Mustiile jeudi 6 avril. Il convient de réserver rapidement car 80% des places ont déjà trouvé preneur.

– Et bien d’autres rendez-vous…

2. Sur scène

Adeline Dieudonné a adapté à la scène son 1erroman «La Vraie vie». À voir le 9 fzvrier 2023

Parmi tous les spectacles proposés cette saison à la MCFA, citons de manière non exhaustive:

– La saison scénique débutera avec Le songe d’une nuit d’été. Le jeudi 29 septembre, la Compagnie Point Zéro remettra au goût du jour cette pièce de Shakespeare, avec des marionnettes.

– Le dimanche 13 novembre, rendez-vous au centre culturel des Roches à Rochefort. Le Théâtre des Galeries proposera Cuisine et dépendances, un texte féroce, drôle et ingénieux du duo Jaoui-Bacri.

– L’an dernier, l’artiste comédien Joseph Collard avait proposé un atelier "Trouver son clown" sur l’univers du clown. Les 25 et 26 novembre, au Studio des Carmes, les participants montreront s’ils ont trouvé le leur.

– Place au cirque le vendredi 9 décembre avec le Théâtre d’un Jour qui proposera Tina, un spectacle consacré au capitalisme des années Thatcher et Reagan.

– Deux jours avant le réveillon de Noël, le célèbre caricaturiste Pierre Kroll sera déjà sur son 31 avec sa table graphique pour une revue de presse de l’année qui devrait décoiffer.

– La vraie vie, c’était le titre du 1erroman d’Adeline Dieudonné. Cette dernière viendra présenter le jeudi 9 février son adaptation scénique.

– Les garçons et Guillaume à table! C’était une pièce et un film de Guillaume Gallienne. C’est aussi désormais une adaptation signée par J.-F. Breuer à voir le 23 mars.

3. Jeune public

Ça va déménager le 27 novembre. Les Déménageurs arrivent.

À la MCFA, les enfants ne sont jamais oubliés et disposent, eux aussi, de plusieurs rendez-vous rien que pour eux dans la saison. En voici quelques-uns:

– Le samedi 22 octobre à Poix-Saint-Hubert, les enfants pourront découvrir Petit Charlot, un ciné-concert, que l’on doit à Expression 2000 ASBL. Un spectacle léger et humoristique construit autour d’extraits de films qui reflètent la construction progressive du personnage de Charlot.

– Comme à l’habitude, quand Les Déménageurssont au programme, ça déménage. Ils seront en concert à la MCFA, dans une version best-of, le dimanche 27 novembre à 15h. Il convient de réserver assez rapidement.

– Du 26 décembre au 8 janvier, Noël au Théâtrereviendra rythmer les après-midi d’hiver des enfants avec 15 spectacles et deux films programmés aux quatre coins du territoire Famenne-Ardenne. Les places seront en vente dès le 14 novembre.

– Le samedi 28 janvier, Zéro Carabistouille présentera à Lomprez La Revanche du lombric, une pièce empreinte d’écologie.

– Le samedi 4 février à Poix-Saint-Hubert, Régine Galle et Fabian Beghin proposeront Tiens?, un spectacle de chansons dès 3 ans.

– Cette année, le Tout P’tit Festival sera au programme de février à avril 2023, avec 3 spectacles prévus à la MCFA et de nombreux autres en décentralisation.

– Le samedi 8 avril à Saint-Hubert, André Borbéproposera J’ai mis trois histoires dans ma poche, un spectacle alliant lecture et musique, pour les 3 à 6 ans.

4. Exposition

L’exposition Slow ouvrira la saison avec un collectif d’artistes à découvrir du 26 septembre au 27 janvier à la MCFA, dont sur cette photo, lle Marchois Hugues Bastin.

– Outre le concert de Polk Trio, la saison culturelle s’ouvrira également par le vernissage de l’exposition Slow, à découvrir du 26 septembre au 27 janvier à la MCFA. Une exposition collective qui propose à tout un chacun de ralentir, de retrouver le bon tempo et qui questionnera les rythmes de vie.

– Du 13 au 22 janvier 2023, rendez-vous à la salle Schéres à Rendeux pour l’exposition des artisans de Rendeux. Une exposition collective dans laquelle on pourra découvrir les créations et les objets issus de diverses techniques: céramique, vannerie, tissage, vitrail, tournage sur bois,…

– Du 9 au 31 mars, ce n’est pas une, mais bien deux expos qui seront visibles à la MCFA dans le cadre du Tout P’tit Festival. La première s’intitulera Revers! Démasque le devant du derrière et s’intéressera au travail graphique de l’illustratrice Sandra Edinger. La deuxième s’intitule Collections, un petit cabinet de curiosités que l’on doit collectif CUISTAX.

– Les samedis 15 et dimanche 16 avril, place au Printemps des Artsà Wellin avec les artistes de la commune et des alentours.