La Fête des Marchois: les retrouvailles de la rentrée ont attiré la foule

Trois jours de fête populaire qui ont attiré, comme à l’habitude, un nombreux public. Le Week-end a commencé par les traditionnelles retrouvailles de rentrée lors d’un apéro marchois animé par le surprenant Newton Laurence et les entraînants Oh My Band. Le samedi soir, l’ambiance était chaude sous le chapiteau avec le grand blind test mis sur pied par l’équipe du Manda Bar. Certaines équipes ont même dansé debout sur les tables (photo). Ce dernier a été remporté par une équipe locale baptisée pour l’occasion "String et Moulbitson". Et le dimanche midi, place au traditionnel banquet des Marchois avec un apéro animé par l’Harmonie communale et par la confrérie du Matoufé. Et enfin, séance de rattrapage pour ceux qui avaient loupé, lors du dernier Marché 1900 du 15 août, la pièce satirique des Mautchî Mî Tchî qu’tî.