Marche-en-Famenne: « L’installation des radars préventifs se révèle très efficace »

Dans le cadre de la présentation des activités organisées lors de la Quinzaine de la Mobilité, l’échevin marchois de la Mobilité Nicolas Grégoire a tenu à présenter une première évaluation de ce dispositif: "Ces investissements s’inscrivent dans une stratégie globale visant à améliorer la sécurité routière sur notre territoire. Nos deux analyseurs de trafic et la vingtaine de radars préventifs qui composent ce dispositif nous permettent d’objectiver le ressenti de certains habitants et comités de quartier qui dénoncent des vitesses excessives de la part de certains automobilistes. Cela nous permet ensuite d’agir en conséquence. Ces analyseurs de trafic se révèlent être des outils précieux d’aide à l’analyse et à la décision pour décider de l’installation d’aménagements concrets, de type chicanes, bacs, marquages au sol ou nous pouvons encore envisager des limitations de vitesse. C’est grâce à ces analyses que nous avons notamment réalisé un dépose minute à l’école de Hollogne pour renforcer la sécurité des enfants."

Des analyses que la Ville transmet également à la Zone de police Famenne-Ardenne ou au SPW quand il s’agit d’une voirie régionale.

La Ville de Marche indique qu’à ce jour, ce sont 34 tronçons de voiries qui ont ainsi été analysés, issus aussi bien du réseau communal que régional. Toutes ces analyses sont répertoriées et consultables via une cartographie dynamique sur le site de la ville: www.marche.be.

Les radars préventifs font baisser la vitesse

"Via ces différentes analyses, nous avons pu constater, dans certains cas, que le sentiment de vitesse ressenti dans certaines rues ne se traduisait pas dans les chiffres relevés. Par contre, en d’autres endroits, les chiffres relevés ont incité le collège à prendre des mesures", précise encore Nicolas Grégoire.

L’échevin de la Mobilité qui ajoute que le réseau composé de 25 radars préventifs, se révèle vraiment efficace sur le terrain.

"Partout où ces radars préventifs sont installés et visibles, on constate une baisse de la vitesse entre 10 et 20 km/h par rapport aux vitesses précédemment relevées. Pour exemple, dans le village de Verdenne, la vitesse en dessous de laquelle circulent 85% des véhicules (V85) est passée de 68 à 54 km/h."

Focus sur la Nationale 86 entre Marche et On

La Ville de Marche compte bien poursuivre ce travail d’analyse sur tout son réseau communal.

« Et, dès cette semaine, la Ville va coordonner, avec la Zone de police qui va mettre à disposition ses propres analyseurs de trafic, une analyse de vitesse sur N86 sur environ 10 km, du rond-point de la Pirire jusqu’à la limite de notre commune, entre On et Jemelle. Ce tronçon connaît en effet des régimes de vitesse différents et nous sommes régulièrement interpellés par des citoyens. Et là aussi, nous voulons objectiver la situation, Nous analyserons ensuite les chiffres relevés avec la Zone de police et le SPW, car il s’agit d’une voirie régionale », conclut l’échevin Nicolas Grégoire.