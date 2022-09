Les employés communaux des trois communes sont invités à se rendre au travail à vélo. Le mardi 13 septembre, pour Marche-en-Famenne où l’éco-team de la Ville en profitera pour proposer un stand de petites réparations vélo. Le jeudi 15 septembre pour l’administration communale et le CPAS de Nassogne où un petit-déjeuner sera offert aux sportifs. Et enfin, le lundi 19 septembre pour Rochefort avec également un petit-déjeuner et la présentation des nouveaux vélos à assistance électrique dont la Commune a récemment fait l’acquisition pour les trajets quotidiens de ses employés.

2. Une rue scolaire à Hargimont

"La rue scolaire est une rue à proximité d’une école qu’on ferme aux voitures lors de la rentrée et de la sortie des classes, explique l’échevin marchois de la Mobilité Nicolas Grégoire. Cette initiative a pour but de fluidifier le trafic aux abords de cette importante école et d’augmenter la sécurité des élèves. Le mercredi 14 septembre sera donc la première journée de cette action que nous envisageons de pérenniser tous les mercredis à moyen terme. À noter encore que nous réfléchissons, à plus long terme, au même dispositif pour la rue Nérette et l’école Notre-Dame à Marche avec l’aménagement possible d’un parking de délestage pour les parents entre la piste d’athlétisme et le site du Carmel."

3. Le Doc’Riders

Les samedi 17 et dimanche18 septembre se déroulera la 4édition de ce challenge sportif et caritatif au profit de Médecins du Monde Belgique. Au programme: 200 km à vélo en maximum 24 heures par équipes de 3 ou 4 au départ de Marche. 92 équipes sont déjà inscrites à ce jour.

4. Après-midi vélo intergénérationnelle

Une balade vélo intergénérationnelle sera organisée au départ des écoles de Nassogne me mercredi 21 septembre avec deux tracés proposés (5 et 10 km).

5. Soirée documentaire sur la mobilité douce

En coopération avec Rochefort Tourisme, une soirée documentaire sur la mobilité douce sera organisée au centre culturel des Roches à Rochefort pour envisager la problématique.

6. Les challenges et défis Mobilité

Plusieurs challenges Mobilités sont également proposés dans les écoles secondaires du degré supérieur, ainsi que la remise en lumière des tracés vélobus. Sont encore organisés des défis Mobilités pour les écoles primaires afin de comptabiliser les kilomètres pour venir à l’école (à pied, à vélo, en trottinette,…).

