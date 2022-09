Une trentaine de lieux à découvrir en province de Luxembourg lors des Journées du patrimoine

Ce week-end se déclinera sous la thématique "Innovation et patrimoine".

Un thème assez large. " Cette nouvelle édition des Journées de septembre permet, par divers aspects, de mettre le doigt sur l’innovation au travers de trois approches différentes: l’innovation au fil du temps, l’innovation en faveur de la connaissance, de la conservation et de la restauration du patrimoine et l’innovation au service de la découverte du patrimoine et de sa mise en valeur", peut-on lire dans la présentation de cette édition.

Les nouvelles technologies bien présentes

L’innovation se traduit aussi par les nouvelles technologies. La découverte historique du Bois Jacques, à Bastogne, par ce biais en est un bel exemple. Ce week-end sera une bonne occasion de découvrir la nouvelle configuration de visite du site. À Mellier ou à Warmifontaine, le virtuel permettra aussi des expériences étonnantes.

"La thématique a été choisie pour souligner l’adéquation entre le patrimoine et l’innovation au fil du temps, confie Étienne Sermon, directeur de la promotion du patrimoine en Wallonie. Mais il y a des techniques qui étaient déjà une innovation à leur époque. L’innovation est aussi désormais au service des archéologues ou des visiteurs."

Les Journées du patrimoine innovent aussi dans leur propre organisation. L’adéquation entre la thématique annuelle n’est plus obligatoire pour figurer au programme.

Des lieux, présentant une richesse patrimoniale, seront aussi ouverts sous le label "Patrimoine ouvert". Ce qui sera le cas notamment du panorama de l’église Saint-Donat à Arlon, du château de Faing à Jamoigne pour son rôle durant la guerre ou du village de Latour (Virton).

Nous avons aussi choisi d’épingler quelques idées de visites. À noter que l’entrée est gratuite pour l’ensemble des activités.

Quelques idées de visites aux quatre coins de la province

1. Une descente en rappel du haut du clocher de l’église de Marloie

Le programme sera assez dense du côté de Marche ce week-end. Les promeneurs seront notamment invités à lever la tête… pour admirer les toits ornés de d’épis, de girouettes ou de décors. Circuits guidés au départ du Famenne & Art Museum (FAM) le samedi à 10h et 14h et le dimanche. Circuit libre le samedi de 10h à 18h et le dimanche de 14h à 18h avec un livret.

Autre originalité, un parcours de 2,5 km emmènera les visiteurs à la découverte d’une vingtaine de statues et de sculptures grâce à la technique ludique et innovante du LiFi (internet par la lumière), à l’aide d’une tablette tactile à retirer à la Maison du tourisme.

Mais l’activité qui sortira certainement du lot dans la province aura lieu à l’église de Marloie. En effet, les plus intrépides pourront grimper, via des échelles, dans le campanile haut de 30 mètres pour en redescendre en rappel par l’extérieur, encadrés par le club de spéléologie de Marche. (le samedi entre 10h et 16h.).

Infos et réservations: 084/32 69 46 – www.marche.be

2. La plus grande fortification protohistorique de Belgique à Étalle

Le site de la Tranchée des Portes va bénéficier d’une restauration.

En Gaume, les cours d’eau ont incisé des vallées étroites, dans des reliefs dits de Cuestas, en créant des promontoires utilisés comme lieux d’observation et de refuge par nos ancêtres. Et le site de la Tranchée des Portes, à Etalle, reste l’un des plus exceptionnels.

"Il était occupé par les Celtes et mesure 200 hectares, indique Carine Tholl de l’ASBL Archetal (Association pour la recherche, la connaissance et l’histoire de la commune d’Etalle). La Tranchée des Portes est considérée comme la plus vaste fortification protohistorique de Belgique."

Le site archéologique, bien que déjà rénové par le passé, nécessite de nouveaux travaux de sauvegarde. La nouvelle restauration de ce patrimoine archéologique vient d’être lancée. Le public est invité à découvrir ce site samedi et dimanche de 14hà 17h.

0483/32 40 06

3. Les Forges de Mellier

Les Forges de Mellier seront mises en valeur lors de ces journées du Patrimoine. ©ÉdA

Les Forges de Mellier, à Léglise, sont classées "Patrimoine exceptionnel de la région wallonne"depuis 1980, renaissent grâce à la "réalité virtuelle".

Dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine, l’Office du Tourisme de Léglise propose de (re)découvrir ce haut lieu du patrimoine wallon. Une visite virtuelle emmènera les visiteurs, comme par magie, à travers les vestiges des forges et permettra de découvrir le site au temps des forgerons au XVIIe siècle.

Pour rappel, Alain Klepper, chestrolais de souche, passionné de nouvelles technologies et de patrimoine local a développé une modélisation 3D des infrastructures encore présentes. Avec beaucoup de patience et de connaissances pointues dans le domaine, le passionné a développé deux vidéos en réalité virtuelle. L’une en immersion 360° et l’autre, plus technique, en réalité virtuelle. Le résultat est tout simplement bluffant et extraordinaire.

Les Forges de Mellier passionnent et intriguent de nombreux habitants de la région. Preuve en est le succès rencontré lors de la conférence "Regards croisés sur les Forges de Mellier"du 24 juin dernier à Léglise. Une cinquantaine de personnes ont pu apprendre et échanger sur les différentes approches de ce grand projet de valorisation patrimoniale.

Ces 10 et 11 septembre, l’Office du Tourisme proposera des visites guidées et des visites virtuelles avec casques VR. Une animation artistique, une animation pour les enfants et de la petite restauration seront également au programme. Cet événement est accessible à tous et est entièrement gratuit.

Le programme complet

– Visites guidées avec Albert Laurent: samedi et dimanche à 10h & 14h30 (durée 1h)

– Visite libre du site: samedi et dimanche de 10h à 16h

– Visites virtuelles en présence de l’auteur (Alain Klepper): samedi et dimanche à 11h30 (durée 1h)

– Visite virtuelle (avec casques VR): samedi et dimanche de 10h à 16h

– Animation enfants: Initiation au géocaching le samedi et dimanche à 13h30

– Atelier artistique: samedi à 14h.

4. Les anciennes ardoisières de Warmifontaine

La visite sera aussi immersive grâce à la réalité virtuelle.

Durant des décennies, le village de Warmifontaine (Neufchâteau) a vécu au rythme de l’exploitation de l’ardoise. Le site des ardoisières a été définitivement fermé en 2003. Il reste néanmoins des traces de ce passé industriel au travers de bâtiments, de murs… Le site appartient à un privé et les visites n’y sont donc pas autorisées en temps normal. Mais durant ce week-end des Journées du patrimoine, les anciennes ardoisières seront ouvertes au public. "Il s’agit d’une ouverture exceptionnelle grâce à la collaboration du propriétaire privé, explique Émilie Fouquet de l’office du tourisme de Neufchâteau. Cela se fera en toute sécurité. Et les visiteurs auront l’occasion de voir combien l’ardoise était un matériau innovant."

Le site sera accessible samedi et dimanche de 10h00 à 17h00 avec des visites guidées à 10h30 et 14h30 (sur réservation au 0489.20.18.89), ou en visite libre avec un livret explicatif. Des films de reconstitution et d’archives seront aussi projetés. Mais l’office du tourisme annonce aussi une expérience immersive détonante. Le visiteur pourra "plonger"grâce à un casque de réalité virtuelle en 3 dimensions…

5. Une chasse au trésor, en bord de Lesse, à Resteigne

Le circuit permet de découvrir les paysages des bords de La Lesse.

L’application gratuite Totemus remporte de plus en plus de succès. On dénombre déjà plus de 100 chasses au trésor virtuelles à travers la Wallonie et Bruxelles. Tournant sur smartphones et iPhone, Totemus permet de découvrir des coins où l’on ne pensait peut-être pas s’aventurer. Balade, anecdotes et jeux sont donc au rendez-vous.

À l’occasion de ces Journées du patrimoine, une nouvelle chasse au trésor a été tracée aux alentours du village de Resteigne. L’initiative a été portée par la commission consultative communale d’aménagement du territoire et de mobilité (CCATM) de Tellin, avec l’appui de la Commune. "Le village de Resteigne compte un patrimoine traditionnel de Famenne, explique Catherine Marchal, responsable du service urbanisme à l’administration communale de Tellin, et qui a coordonné l’initiative. Et nous avons trouvé que le thème de l’innovation pouvait être une bonne idée de départ pour découvrir la région aussi avec les nouvelles technologies. La balade passe par le château de Resteigne, la carrière ou les bords de Lesse." Cette chasse au trésor Totemus est longue de 3,7 km. Elle débute devant le château de Resteigne. Si elle est lancée pour les Journées du patrimoine, elle sera ensuite toujours disponible via l’application Totemus. Et comme toutes les autres chasses au trésor du genre, elle permet de collecter des points – les "Toteez"– qui peuvent ensuite être échangés contre des cadeaux via l’application. www.totemus.be

Programme complet: www.journeesdupatrimoine.be