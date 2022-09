Le festival MuBaFa et la musique baroque: dix ans de découvertes en Famenne-Ardenne

"C’est un rendez-vous désormais très attendu, tant par les musiciens talentueux qui viennent jouer dans notre festival depuis dix ans que par un public de mélomanes qui vient parfois de très loin", se réjouit Baudouin Cockx, l’un des organisateurs du festival MuBaFa.

"Nous essayons de proposer une affiche variée et de qualité, à la fois avec des formations renommées, mais aussi en essayant de servir de tremplin pour de jeunes musiciens de talent. En témoigne d’ailleurs notre concert gratuit du dimanche après-midi qui accueillera les jeunes musiciens du Collegium Musicum du conservatoire royal de Bruxelles à l’église de Rendeux-Bas. Autre caractéristique du festival, celle d’explorer tous les pans de la musique baroque, qui offre des ambiances résolument différentes", confie Jacques Malisoux, l’un des organisateurs du festival.

Les nouveautés du 10eanniversaire

Un festival qui, sans cesse, se réinvente. Les organisateurs proposeront en effet quelques nouveautés lors cette édition anniversaire. "C’est ainsi que cette année, nous nous ouvrirons à la commune de Rochefort, dont le centre culturel des Roches accueillera le concert de clôture, précise Baudouin Cockx. Autre nouveauté, nous proposeront cette année un concert supplémentaire en lieu et place du repas baroque. Et pour marquer ce 10eanniversaire, l’Opérabus ira à la rencontre des enfants des écoles de la région au mois d’avril prochain."

Neuf concerts dans sept communes de la région

1. Diego Ortiz – El Toledano à Waha

Cette année, dans le cadre du 10anniversaire, le festival débutera par un concert prélude le vendredi 16 septembre à 19h30 à l’église romane Saint-Étienne de Waha (Marche). L’ensemble Cornet Musicke proposera un voyage dans l’Espagne rayonnante et florissante du siècle d’or.

2. Cantates de Bach à Marche

Le vendredi 7 octobre à 20h30, le festival MuBaFa débutera comme à l’habitude par un concert à la MCFA. Le Banquet Céleste s’y produira dans des cantates de Jean-Sébastien Bach, avec notamment la soprano Deborah Cachet et à la direction, le contre-ténor Damien Guillon.

3. «Three violins for three kings» à Fisenne

L’Ensemble Clematis, dirigé par Stéphanie de Failly et par le claveciniste Brice Sailly, interprétera des airs venus d’Angleterre de Dowland, Purcell… le samedi 8 octobre à 10h30 à la chapelle de Fisenne (Érezée).

4. «The Bard’Pocket Companion» à Marcourt

Musiques anciennes irlandaises et écossaises le samedi 8 octobre à 14h30 à l’église de Marcourt (Rendeux) avec l’ensemble Curious Bards.

5. «Passages» à Dochamps

Lambert Colson dirigera l’ensemble In Alto dans un concert intitulé Passages. L’ensemble fera découvrir les plus grands maîtres allemands, de Schutz à Bruckner en passant par Buxtehude, Bach et Beethoven le samedi 8 octobre à 16h30 à l’église de Dochamps (Manhay).

6. «Monsieur de Sainte-Colombe et ses filles » à Melreux

Le Ricercar Consort, dirigé par Philippe Pierlot, proposera un concert faisant la part belle à la musique française de l’époque le samedi 8 octobre à 20h30 au sein de l’église baroque de Melreux (Hotton).

7. «Fastes à la Cour d’Anhalt-Zerbst» à Cielle

Le dimanche 9 octobre à 10h30, l’église Saint-Fiacre de Cielle (La Roche) accueillera Musica Gloria et le nouveau prodige belge de la musique baroque, Beniamino Paganini et son ensemble de 7 musiciens.

8. Le concert anniversaire à Rendeux-Bas

Les jeunes musiciens du conservatoire royal de Bruxelles proposeront des airs de Lully et Charpentier dans le cadre 400anniversaire de la naissance de Molière et des 10 ans du MuBaFa, le dimanche 9 octobre à 13h à l’église de Rendeux.

9. «The Dublinn Garden’s» à Rochefort

Cerise sur le gâteau le dimanche 9 octobre à 16h au centre culturel des Roches de Rochefort avec l’ensemble A Nocte Temporis, qui comprend en son sein la vedette montante du chant baroque, le ténor Reinoud Vn Mechelen, dans un concert consacré à la musique traditionnelle irlandaise.

Programme complet et réservations: www.mubafa.be