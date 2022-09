Marche-en-Famenne: Neuf nouvelles caméras de surveillance seront bientôt installées au centre-ville

Le bourgmestre André Bouchat a, quant à lui, annoncé, l’installation très prochaine de neuf nouvelles caméras à des endroits stratégiques du centre-ville non encore couverts. "En mai dernier, à la suite de divers faits délictueux, le collège a reçu une demande de la Zone de Police Famenne-Ardenne pour l’ajout de 9 nouvelles caméras classiques pour compléter le réseau existant. Le collège a accédé à cette demande à la fin du mois de juin. Cette extension a été attribuée pour environ 120000 €. Ce qui porte le coût de ce réseau à quasi 1200000 € financé par la Ville sur fonds propres."

Le bourgmestre indique aussi que cette extension a notamment pour objectif de mettre fin à différents petits trafics qui ont parfois cours au centre-ville, dont celui de drogue.

Le chef de corps de la Zone de police Famenne-Ardenne, Daniel Sommelette a donc dressé un état des lieux résolument positif de ce dispositif après deux ans d’utilisation. "Il faut rappeler que c’est la Ville qui finance et assure la gestion de ce matériel et que seuls certains policiers de la Zone sont habilités à visionner les images perçues par ces caméras, selon des modalités et une déontologie très précises."

Une centaine de faits élucidés en deux ans

Le chef de corps rappelle le dispositif mis en place: "Le centre-ville est actuellement quadrillé par 5 caméras à 360°, de 37 points munis de 3 à 4 caméras fixes et de 10 caméras de type ANPR placées sur les grands axes et points d’entrée de la ville"

Daniel Sommelette rappelle qu’en deux ans, ces caméras se sont déjà révélées très utiles, notamment pour l’appui et la sécurité des policiers en intervention, mais ont aussi et surtout permis d’élucider une centaine de faits parmi lesquels des vols, des faits de coups et blessures, des affaires de stupéfiants, des accidents avec délits de fuite ou encore des rodéos urbains.

Caméras mobiles et possibilité de radar tronçon?

À l’issue de cette présentation, le bourgmestre André Bouchat plaide pour l’utilisation de caméras mobiles, pour agir au besoin dans les villages de l’entité. "Nous l’envisageons et certains bourgmestres de la Zone de police en ont également fait la demande", répond le commissionnaire divisionnaire.

Quant à Bertrand Lespagnard (MR-min.), il s’interroge sur la possibilité d’utiliser les caméras ANPR comme radar tronçon pour contrôler la vitesse sur le boulevard urbain. "Ce serait très compliqué, voire quasi impossible à mettre en œuvre car il y a beaucoup trop d’axes transversaux qui convergent vers le boulevard", explique Daniel Sommelette

Du côté des conseillers, le satisfecit est général, mis à part le groupe Écolo qui, par la voix de sa conseillère Nicole Graas, s’oppose à l’installation de ces nouvelles caméras, tout comme lors de l’ installation du dispositif actuel, privilégiant la présence de terrain et la prévention. "C’est vraiment du pur angélisme", reprend de volée le conseiller René Collin (Les Engagés). Au contraire, ce système renforce la sécurité tant des policiers que des citoyens."