Marloie: Bricolux, la caverne d’Ali Baba des écoles

En ce début du mois de septembre, la cadence commence un peu à ralentir chez Bricolux à Marloie (Marche-en-Famenne). Car, en effet, la société familiale vient de connaître sa plus grosse période de l’année, et qui a même été avancée vu le retour à l’école pour la première fois fin août en Fédération Wallonie-Bruxelles. Et pour cause, Bricolux est l’un des principaux grossistes en fournitures scolaires à qui les écoles wallonnes et bruxelloises font appel. Si l’entreprise est peut-être moins connue du grand public, ce n’est pas le cas pour beaucoup de directions d’école.