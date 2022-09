Le Chroni Cardio Tour fera escale dans neuf marchés de la province de Luxembourg pour dépister les maladies cardiovasculaires

S’informer sur neuf marchés en province de Luxembourg

Pour y arriver, Chronilux, en collaboration avec la Ligue cardiologique belge, les Maisons du diabète, la Mutualité chrétienne et les Services santé des villes hôtes, proposera jusqu’au 10 novembre prochain le Chroni Cardio Tour, soit une grande campagne de sensibilisation et de dépistage sur plusieurs marchés de la province de Luxembourg. Le Chroni Cardio Tour a débuté sa tournée de neuf dates ce lundi matin sur le marché de Marche-en-Famenne. Et le stand n’a pas désempli durant la matinée. "C’est bien la preuve que le grand public est en attente d’informations à ce sujet, indique Céline Mostade. Concrètement, l’objectif de cette opération est d’aller à la rencontre des citoyens et de les sensibiliser à l’importance d’avoir des habitudes saines, de les informer sur les différents facteurs de risque cardiovasculaires et de leur donner un rapide aperçu de leur état de santé."

Des informations et quelques tests rapides

En effet, en quelques minutes, une personne qualifiée pourra sur le stand discuter avec les participants. Elle pourra également pratiquer quelques tests rapides et non-invasifs tels que les mesures de la glycémie, de la tension artérielle, le calcul de leur indice de masse corporelle (IMC) et leur poser des questions simples sur leurs habitudes alimentaires, leurs pratiques sportives, leur sommeil,…

"Grâce aux informations et aux conseils reçus lors de cette petite visite, chaque personne pourra envisager un suivi médical si nécessaire et redevenir ainsi pleinement actrice de sa propre santé", conclut Céline Mostade.

Un bilan cardiovasculaire à partir de 50 ans, voire plus tôt

Il convient ici de rappeler qu’un bilan cardiovasculaire complet est recommandé à partir de 50 ans, et même plus tôt en cas d’antécédents familiaux

Cette opération de sensibilisation et de dépistage Chroni Cardio Tour, est soutenue par la Province de Luxembourg et parrainée par son député provincial en charge de la Santé, Stéphane De Mul: "Les maladies qui touchent le cœur et les artères sont toujours la première cause de décès dans notre province, et plus généralement en Belgique. 80% de ces maladies sont liées à l’hygiène de vie: sédentarité, mauvaise alimentation, tabagisme, stress,… Face à ce constat, il est plus que jamais important de sensibiliser, au moyen de campagnes telles que celles-ci", rappelle Stéphane De Mul

Des cahiers santé de la Province disponibles

La Province a également édité plusieurs cahiers santé sur le sujet, qui sont disponibles en version numérique ou imprimable sur le site de la Province. Le premier, intitulé L’alphabet du cœur, donne des indications sur l’état de santé de la personne et l’invite, le cas échéant à en parler avec son médecin traitant. Le deuxième cahier santé s’intéresse, quant à lui, aux modes de vie sains et s’intitule Mettez du mouvement dans votre assiette. Un autre cahier traite encore de la sensibilisation au diabète.

Les coordinateurs Chronilux de la Province de Luxembourg et les différents partenaires devant le stand installé sur le marché de Marche-en-Famenne ce lundi matin. ©-ÉdA

"Par ailleurs, les 19 et 20 septembre, la Province de Luxembourg proposera également des dépistages, comme ceux organisés sur les neuf marchés, à son personnel sur les sites des centres administratifs provinciaux d’Arlon et de Marloie, ainsi qu’à l’Institut provincial de Formation de Bastogne", conclut le député provincial.

Plus d’infos sur www.chronilux.be/chroni-cardio-tour