«La 90’s» au WEX de Marche-en-Famenne le 17 septembre: une soirée pour redécouvrir une décennie

Les années 90, c’était donc tout ça et bien plus encore. Cette décennie incroyable, on pourra (re)découvrir lors de La 90’s le samedi 17 septembre prochain, dès 20h, au WEX de Marche-en-Famenne.

Une soirée concept pour le moins festive qui a déjà attiré des milliers de visiteurs aux quatre coins de la Wallonie, avec deux éditions au LEC de Libramont, trois éditions à Liège organisées au Country Hall, à Coron-Meusse et au Palais des Congrès.

Yannick, Boris et Paradisio sur scène

Cette 6eédition fera donc cette fois escale au WEX de Marche-en-Famenne."Notre concept existe depuis 2016,explique Henri Adam, aux manettes de la soirée avec le WEX.Personnellement, j’ai toujours eu un faible pour cette décennie, musicalement parlant notamment",explique celui qui officie aussi sous le nom de DJ Base."L’objectif est vraiment de replonger de manière festive dans cette décennie, de nous replonger avec nostalgie dans cette époque que beaucoup d’entre nous ont appréciée. D’ailleurs, beaucoup de spectateurs viennent déguisés pour encore mieux savourer l’expérience. Pour recréer toute l’atmosphère propre à cette décennie, nous pourrons compter sur la présence d’artistes qui ont cartonné à l’époque tels que Yannick (Ces soirées-là), Boris (Soirée dico, Miss camping,…) ou encore le groupe Paradisio (Bailando). Ces concerts seront entrecoupés de prestations de DJ (DJ Base, DJ Rob, V-Beatz, ancien résident de la discothèque Le Metropolis) qui programmeront la musique qui nous a fait danser à l’époque: dance, pop-rock,…"

Cosplayers et retrogaming

La 90’s proposera également une foule d’animations pour faire revivre l’atmosphère de la décennie."Il y aura des cosplayers, des comédiens déguisés qui incarneront des héros de mangas japonais tels que Dragonball. Il y aura également un espace retrogaming avec des bornes d’arcade qui permettront de se réessayer aux jeux vidéo de l’époque", poursuit Henri Adam.

Des comédiens, dits cosplayers, incarneront des personnages ou des objets emblématiques des 90’s. ©-La 90’s

Du côté du WEX, on se réjouit de cette coproduction:"Le WEX a déjà accueilli de telles soirées revival, notamment des années 80. Ce sont vraiment des soirées festives qui rencontrent le succès,indique Bruno Demoulin, le nouveau directeur général du WEX.Nous espérons vraiment faire de cette soirée un événement pérenne en l’organisant une fois par an".

Différentes formules sont offertes pour profiter de cette soirée. Les organisateurs précisent cependant qu’il convient de réserver assez rapidement. Les loges, elles, affichent déjà complet.

Réservations: www.la90s.be ou www.wex.be