Les Marchois seront à la Fête durant trois jours sur la place aux Foires

On ne compte plus les animations mises sur pied ou lors desquelles Foires en fête est partie intégrante, notamment lors des Fêtes de la musique en juin.

Mais l’animation avec laquelle la belle histoire a commencé est bien entendu la Fête des Marchois, un événement qui a pris sa place dans le cœur des Marchois."Cette année, notre ASBL a concocté trois jours de fête populaire, avec les rendez-vous habituels qui font de ces fêtes un rendez-vous attendu", indique Nicolas Collin, le président de Foires en Fête.

1. Vendredi 2 septembre

À Marche, le week-end commence toujours par l’apéro des Marchois. Dès 18h, on pourra savourer place aux Foires d’onctueuses bières spéciales en écoutant les groupes Newton Laurence à 19h et Oh My Band à 22h.

2. Samedi 3 septembre

La journée débutera à 16h avec le goûter des Marchois. Dès 19h, on pourra mesurer ses connaissances musicales lors d’un grand blind Test. Dans une ambiance survoltée, votre équipe devra répondre aux différentes questions musicales et culture générale marchoise grâce au concept mis sur pied par le Manda Bar. Le concours verra s’affronter 30 équipes maximum composées de 8 personnes. PAF: 6 € par personne à payer sur place️. L’inscription est obligatoire️ via la page Facebook de Foires en Fête.

3. Dimanche 4 septembre

Le dimanche est le jour du traditionnel banquet des Marchois. Les agapes débuteront à 11h30 avec un apéro offert par l’ASBL Foires en Fête en présence de la confrérie locale du Matoufé dans une ambiance musicale qui sera assurée par l’Harmonie communale de Marche. À 12h30, à table pour le banquet des Marchois au menu duquel un alléchant cochon à la broche sera servi. On peut encore réserver. Les réservations sont indispensables: enfant 8 € (-12 ans), adulte 17 € toujours via la page Facebook de Foires en fête ou à la boutique Les 9 grains d’or. À l’issue du banquet, vers 16h, ceux qui auraient loupé l’une des représentations du spectacle des marionnettes satiriques des Mautchî Mî tchî qu’tî lors du dernier 15 août auront droit à une séance de rattrapage.

www.foiresenfete.be