Marche-en-Famenne: À la découverte de lieux innovants et surprenants lors des Journées du Patrimoine les 10 et 11 septembre

1. Les églises de Marloie et Humain

"Les derniers mois de la Seconde Guerre sont dévastateurs pour le patrimoine. L’explosion d’un train ravage Marloie le 21 mai 1944. La Bataille des Ardennes n’épargne pas le village de Humain. La Commission d’Art sacré du diocèse de Namur, menée par l’historien de l’art André Lanotte, entreprend la reconstruction des églises dans un style résolument moderne. Des matériaux neufs sont utilisés, comme le béton, l’acier et le verre. Les espaces sont épurés et lumineux. De nombreux artistes ont également contribué à la beauté de ces édifices non-traditionnels qui ont étonné les paroissiens."

Des circuits guidés (Proxibus) seront proposés le samedi à 10h et 14h et le dimanche à 14h (réservations obligatoires sur www.marche.be). Des circuits libres sont possibles les samedi et dimanche de 14h à 16h. Une exposition est également visible à l’église de Marloie les samedi et dimanche de 10h à 16h.

Originalité de la visite de l’église de Marloie, les plus aventureux pourront monter, via des échelles, dans le campanile haut de 30 mètres et le descendre en rappel par l’extérieur, encadrés par le club de spéléologie de Marche. Une activité uniquement accessible le samedi entre 10h et 16h.

À noter encore, une exposition sur la carrière de marbre rose de Humain à l’église de Humain le samedi entre 10h et 15h et le dimanche de 10h à 16h.

2. Une balade découverte des sommets de Marche

Une balade lors de laquelle les visiteurs seront invités à découvrir Marche autrement, en levant les yeux. "Les toits de Marche sont hérissés d’épis, de girouettes et de décors dont la variété rivalise avec la fantaisie. Trait d’union entre le sol et le ciel, l’ornement de faîtage est la touche finale qui achève de donner le cachet et la personnalité à l’édifice qu’il surmonte." Circuits guidés au départ du Famenne & Art Museum (FAM) le samedi à 10h et 14h et le dimanche à 10h (réservation obligatoire sur www.marche.be). Circuit libre le samedi de 10h à 18h et le dimanche de 14h à 18h avec un livret à retirer au FAM. À noter encore une exposition sur les coqs de clocher à découvrir au FAM le samedi de 10h à 18h et le dimanche de 14h à 18h.

3. Balade LiFi City Glow

Ce parcours de 2,5 km emmènera les visiteurs à la découverte d’une vingtaine de statues et de sculptures grâce à la technique ludique et innovante du LiFi (internet par la lumière), à l’aide d’une tablette tactile à retirer à la Maison du Tourisme place de l’Étang. Circuit libre les samedi et dimanche de 10h à 15h (réservation obligatoire sur www.marche.be).

4. Le dimanche à l’église de Marloie

Lors de l’office religieux, les Sonneurs du Cercle de trompe de chasser des Veneurs de la Meuse de Dinant seront présents. Après l’office, bénédiction des animaux dans la cour de la Vielle Cense avec la musique des sonneurs de trompes de chasse.

