Bruno Demoulin succède à Laurent Briou au poste de directeur général du WEX de Marche-en-Famenne

Une expérience chez Traiteur Paulus, à Pairi Daiza, à Vivalia

Bruno Demoulin a en effet travaillé pendant près de 30 ans chez le Traiteur Paulus pour en devenir le directeur pendant une dizaine d’années.

Parmi ses clients, on y retrouvait déjà le WEX, qui a régulièrement fait appel à ses services pendant de nombreuses années pour la gestion du catering de ses foires et salons.

À partir du rachat de l’entreprise par Pairi Daiza, Bruno Demoulin a assuré la gestion commerciale et opérationnelle du parc.

Il a ensuite repris, fin 2020, la fonction de directeur de la restauration du groupe hospitalier Vivalia.

Un profil qui a séduit la direction actuelle du WEX dès le premier tour de sélection des candidatures:"Notamment grâce à ses larges connaissances du secteur événementiel, de l’attraction et des loisirs, mais aussi du catering de masse et de la gestion d’une PME, précise le WEX dans le communiqué officialisant ce changement de direction. Bruno Demoulin dispose de nombreuses cordes à son arc qui devraient lui permettre d’apporter de nouvelles compétences au WEX."

Bruno Demoulin: «Un nouveau challenge»

Pour Bruno Demoulin, la reprise de la direction du WEX est un nouveau challenge."Il s’agit effectivement d’une belle opportunité. Je suis vraiment heureux de rejoindre cette équipe du WEX qui tourne bien et que j’ai appris à connaître lors de mes différentes participations à des événements organisés au WEX lorsque je travaillais avec "Traiteur Paulus". Il faudra peut-être que j’apprenne encore de l’intérieur sur l’organisation des foires et salons, mais Laurent Briou et les équipes du WEX seront là pour me guider jusqu’à la fin de l’année et faire que la transition s’opère au mieux."

Laurent Briou a créé sa société de conseil à destination des entreprises

Quant à celui qui cède son flambeau de directeur, Lurent Briou, il souhaitait quant à lui réorienter sa carrière professionnelle."J’ai créé une société de conseil à destination des entreprises pour les accompagner dans leur gestion stratégique et dans l’exécution de ces stratégies. Un bureau qui sera basé dans le Condroz liégeois où je réside"

En 14 années de travail au WEX, Laurent Briou a vécu de grands moments."Je retiendrai l’évolution incroyable du WEX, avec notamment l’ouverture du Salon Horecatel à la gastronomie, l’évolution du Salon des Mandataires devenu le Salon Municipalia. Mais aussi les projets que nous avons créé comme le tournoi de mini-foot, le Salon Ru2Bike, le Salon Mille et une familles qui sont devenus de beaux rendez-vous populaires. je dois souligner que j’ai eu la chance de gérer cette entreprise avec une totale liberté d’action grâce à son CEO Gabriel Catania. Je dois également remercier les équipes du WEX qui réalisent un énorme travail au quotidien pour pouvoir organiser tous ces salons, ces concerts,…"

Au rayon des moins bons souvenirs, Laurent Briou classe d’emblée le Covid:"Lors de l’apparition de la pandémie et son cortège d’annulations, nous avons vraiment vécu des premiers mois particulièrement compliqués. La gestion fut réellement compliquée, quasiment à l’aveugle. On ne savait pas où on allait. Et puis nous avons su rebondir, être créatif en créant le webshop "C’est Bon, C’est Wallon, en accueillant le concept Battle Kart, en accueillant également le centre de vaccination,.."

Dès cette rentrée, c’est donc une nouvelle ère qui débute au WEX.