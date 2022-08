Oui, c’est un réseau cyclable qui permet de créer son itinéraire à la carte, grâce à un système de balises composé de numéros. On peut préparer son itinéraire. Il suffit de suivre les numéros sur la carte. C’est très simple! Si on est trop fatigué, on peut raccourcir les distances. Cela est né aux Pays-Bas, cela existe aussi en Flandre. Cela se répand dans toute la Wallonie: Hainaut, Cantons de l’est, et maintenant Brabant-Wallon, Namur et Luxembourg.

On ne peut pas dire que la province du Luxembourg a eu une ardeur d’avance dans le domaine?

On peut dire cela. On a un territoire plus compliqué avec plus de parties vallonnées. Il a fallu concevoir les circuits. Il y a pas mal de chemins chez nous pour VTT et ici, c’est pour le vélo tout chemin, les VTC. Cela a pris plus de temps, car il a fallu trouver des routes accessibles aux familles. 90% du réseau est sur du sol avec revêtement.

On ne parle pas de pistes cyclables?

Non, mais on a utilisé les RAVeL, les réseaux qui existent déjà, ceux de grandes traversées. On a travaillé en collaboration avec les Communes.

Cela touche quelles communes?

Famenne à vélo existait déjà. Durbuy, Hotton, Marche et Nassogne. On a été baliser en mai les six communes du Parc naturel des deux Ourthes et la Province de Luxembourg a aussi effectué le réseau pour les communes de Vielsalm, Rendeux, Érezée et Manhay. Cela fait 14 communes. Tout le Nord est à présent balisé.

Les gens du Sud sont un peu lésés?

Effectivement, il faut encore un peu patienter. Avec mon collègue, nous venons de terminer le «piquetage».Cela a pris beaucoup de temps, il y aura 2500 km. Cela fait plus d’un an qu’on y travaille. Le balisage est prévu pour le printemps 2023. Pour l’instant, 800 km sont réalisés. Les 44 Communes seront bien balisées. On commence en septembre.

Dans le sud de la Province, les cyclos-randonneurs passent la frontière car les routes macadamisées y sont bien meilleures. Est-on conscient de la dégradation des routes en Wallonie pour les cyclistes?

Lors des connexions avec le Grand-Duché, c’est vrai, on a vu la différence, mais cela ne dépend pas des Provinces. Une fois que tout sera balisé, la Province va s’occuper de l’entretien des balises. On compte sur les cyclistes pour nous signaler les éventuels problèmes.