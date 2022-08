Marche-en-Famenne: Seize jeunes apportent actuellement leur aide aux aînés et aux sinistrés des inondations

Cet été encore, l’opération est organisée par la Ville de Marche et son CPAS, en collaboration étroite avec la Famennoise et la Maison de Jeunes locale.

Seize jeunes se sont à nouveau engagés cet été pour prêter main-forte gratuitement aux personnes âgées de plus de 60 ans sur le territoire de la commune de Marche et, cette année, aux personnes sinistrées de On et Hargimont, victimes des inondations de juillet 2021, dont certaines font encore face à d’insolubles problèmes à l’heure actuelle.

"Pour tous ces jeunes, il s’agit d’une première approche valorisante dans le milieu du travail, tout en rendant service à la collectivité,explique Françoise Désert, assistance au CPAS de Marche et l’une des accompagnatrices de ce beau projet.Tous ces jeunes, particulièrement motivés, réalisent des travaux de jardinage, de peinture, de rangement,…"

On peut encore demander de l’aide

L’opération se poursuit jusqu’au vendredi 26 août. "Les personnes âgées de plus de 60 ans ou sinistrées, désireuses de recevoir cette aide gratuite, peuvent encore s’inscrire en appelant le CPAS au 084/32 06 12 ou 084/32 06 00 entre 8h30 et 12h et 13h à 16h30. Il reste encore quelques places.", concluent de concert Marine Piron de la Famennoise, ainsi que Ludivine Maréchal et Pierre Ghislain de la Maison de jeunes, qui encadrent également cette opération à Marche.

CPAS de Marche au 084/32 06 12 – 084/32 06 00 ou cpas@marche.be