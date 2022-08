Des «nudes» de sa fille et une caméra dans la chambre conjugale

Une machination de sa propre fille adolescente. Voilà l’explication que donne le prévenu, devant le tribunal correctionnel, de Marche, face aux faits qui lui sont reprochés. L’homme, un quadragénaire, comparaissant détenu, est suspecté d’avoir détenu et peut-être même d’avoir diffusé des photos de sa fille dénudées via Internet. Des clichés communément appelés des "nudes" lorsque la personne sur l’image les partage en connaissance de cause.