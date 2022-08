10000 visiteurs ont retrouvé l’ambiance Belle Époque du Marché 1900 à Marche-en-Famenne (vidéos et photos)

Un Marche 1900 qui faisait son retour après trois ans d’absence dus à la crise sanitaire. "Le XV", la nouvelle ASBL organisatrice, qui a pris le relais de l’ancien Comité des fêtes a mis les petits plats dans les grands pour offrir un nouveau dynamisme à cet événement, devenu un incontournable de l’été marchois.

Un élargissement du site très apprécié

La première nouveauté constatée par les nombreux visiteurs qui ont arpenté les ruelles du centre-ville est l’élargissement du périmètre du marché, qui s’est ouvert aux rues du Commerce et des Savoyards. Une véritable réussite qui a permis de désengorger le site initial et de fluidifier la balade des visiteurs. Une nouvelle organisation qui a également permis aux associations de pouvoir étaler un peu plus leurs stands.

Ce lundi, la ville de Marche a effectué une plongée à la Belle Époque. Nombreux étaient les Marchois et les visiteurs à s’être déplacés en costume 1900, assurant une véritable plus-value à l’événement.

C’était sans compter non plus avec l’imagination des associations locales qui, toutes, ont concocté des animations en lien avec l’époque, ressuscitant de nombreux jeux d’antan tels que mât de cocagne, lancers de ballot, jeu du clou,…

Entre les stands, les artisans ont fait montre de leur savoir-faire et leur dextérité en faisant revivre les gestes effectués autrefois par les dentellières, rémouleurs, maréchaux-ferrants ou autres tourneurs sur bois. Le public en a pris plein les yeux.

Convivialité et gourmandise

Mais le 15 août à Marche rime également avec convivialité et gourmandise. Les associations locales sont aux petits soins avec les visiteurs pour leur faire déguster quelques spécialités ou autres élixirs. Passage obligé bien évidemment du côté de la confrérie du Matoufé qui a concocté tartine sur tartine. Les cochons à la broche ont également tourné aux quatre coins du site.

Pour étancher leurs soifs, les visiteurs n’avaient que l’embarras du choix: diverses bières spéciales dans les stands des associations, la fameuse Macraline proposée par les Macrales de la Famenne, ou bien encore la bière concoctée spécialement pour le Marché 1900 par la brasserie Atrium, à base de pomme et de cerise.

Ce 15 août, les Marchois ont pleinement retrouvé l’ambiance de leur marché 1900.

40 ans de gouaille marchoise avec les Mautchî Mî Tchî qu’Tî

S’il est bien un rendez-vous obligé de tout Marchois qui se respecte lors du Marché 1900, c’est un arrêt devant le castelet des Mautchî Mî Tchî qu’Tî, les fameuses marionnettes satiriques qui chaque année font passer un mauvais quart d’heure, empli de second degré et d’autodérision, aux diverses personnalités marchoises.

Cette année, marquant le quarantième anniversaire de la troupe, n’a pas dérogé à la règle avec l’apparition de trois nouveaux personnages. " Le premier est « Nos toute petite », la fille de « Nos petite » autre personnage bien connue du folklore marchois,explique Laura Hankard, qui fait partie de la jeune génération des Mautchî.Il s’agit d’une jeune femme au tempérament de feu venue de Bruxelles qui avec l’aide de Gugusse, va s’acclimater à la vie marchoise et à la gouaille locale. »Un personnage amené à revenir sur scène les prochaines années. Les autres personnages faisant leur apparition cette année sont Christophe Renoy de la friterie Babe, située place aux Foires et Thierry Renard, le « Baden Powell » de la troupe scoute de Marche et l’un des huit membres de l’ASBL « Le XV », organisatrice du Marché 1900.