Le Marché 1900 le lundi 15 août à Marche-en-Famenne: un renouveau dans la continuité

Deux années durant lesquelles les huit membres motivés du nouveau comité organisateur, l’ASBL "le XV", ont pu peaufiner quelques améliorations, histoire de redynamiser l’événement. Inutile de préciser qu’ils piaffent d’impatience en attendant lundi."Le Marché 1900 est une véritable institution pour tous les Marchois. C’est un immanquable de l’été. Il convenait donc de faire perdurer cet événement. Avec mes sept acolytes, notre objectif a été d’assurer le renouveau dans la continuité", indique Quentin Mouligneau, président du nouveau comité organisateur.

Avec une quarantaine d’associations locales

Cette année encore, ce seront des milliers de visiteurs qui déambuleront dans le cœur de la ville pour retrouver les gestes millimétrés des métiers d’antan, admirer les oiseaux car n’oublions pas que l’autre nom du Marché 1900 est le Marché aux Oiseaux. Ou encore partagé l’une ou l’autre spécialités locales ou breuvage désaltérant dans les stands animés par les différentes sociétés locales."En effet, au détour des rues, les visiteurs pourront apprécier les diverses animations proposées par plus d’une quarantaine d’associations locales, qu’elles soient sportives, culturelles et folkloriques. Le Marché 1900 ne serait rien sans toutes ces sociétés qui font plus que mettre la main à la pâte. Chacune fera revivre un vieux métier ou encore un jeu d’antan", poursuit Quentin Mouligneau.

Sur un site élargi aux rues des Savoyards et du Commerce

Autre nouveauté, et de taille, mise sur pied par le nouveau comité: l’élargissement du site."Cela nous tenait effectivement à cœur, ceci afin de permettre à tout un chacun de pouvoir disposer de plus d’’espace. tant pour les associations locales qui pourront accueillir plus de monde et pour les visiteurs qui pourront déambuler dans les rues du centre-ville beaucoup plus à l’aise,précise encore le président de l’ASBL "le XV".Le site du Marché 1900 est désormais agrandi sur la rue des Savoyards et la rue du Commerce qui accueillera notamment le spectacle des "Mautchîs" ainsi que d’autres associations mais aussi des artisans. Le FAM (Famenne & Art Museum) sera également ouvert au public, avec un tarif réduit, appliqué pour tous les visiteurs du Marché 1900.

Un partenariat entre notre ASBL XV, le Pays de Famenne et le GAL s’est créé pour favoriser la mobilité douce et rendre le site du Marché 1900 accessible depuis les parkings situés tout le long du boulevard urbain."

L’ASBL «le XV», nouveau comité organisateur à la tête du Marché 1900

Une partie de l’ASBL «le XV» en compagnie des autorités communales. Hauts-de-forme de sortie. ©-ÉdA

Cette 54eédition du Marché 1900 sera la première organisée par le nouveau comité organisateur, l’ASBL "le XV" qui a pris la relève du comité des Fêtes il y a deux ans. Hauts-de-forme de sortie, le nouveau comité a présenté l’événement mi-juillet, aux autorités communales qui saluent la poursuite et la redynamisation de cet événement cher aux Marchois. L’ASBL "le XV" se compose de huit membres: Quentin Mouligneau, Cédric Schutz, Gauthier Dubois, Arnaud Limbrée, Damien Goffin, Diego Bertrand, Thierry Dernivois et Thierry Renard.

Les Mautchî Mî Tchî qu’tî déménagent au Château Jadot

Le castelet qui abrite les prestations des fameuses marionnettes des Mautchî déménagera sur le parvis du château Jadot. ©ÉdA

Élargissement du site oblige, certaines associations déménageront à d’autres endroits du centre-ville de façon à disposer de plus d’espace. C’est ainsi que les inénarrables marionnettes satiriques des Mautchî Mî Tchî qu’tî ne se produiront plus à l’arrière de l’église Saint-Remacle. Elles érigeront leur célèbre castelet sur le parvis du Château Jadot dans la rue du commerce et continueront, pour le plus grand plaisir des visiteurs, de brocarder avec gouaille, la vie des personnalités marchoises.

www.marche1900.be