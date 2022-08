Marche-en-Famenne : Lles 12e Estivades, 8 jours d’évasion

Et ce autour, comme chaque fois, d’une thématique, en l’occurrence cette édition "bulle", en lien avec laquelle chaque troupe proposera un spectacle créé spécifiquement.

"Le festival est une belle occasion de faire parler l’imagination, et d’explorer les cultures de chaque pays", note Nicolas Druez, chargé de communication à la Ville de Marche, qui soutient Les Estivades depuis de nombreuses éditions. Il encourage l’écriture théâtrale. Et le barrage de la langue est souvent vite dépassé par le côté haut en couleur et très visuel des spectacles, accessibles à tous."

Deux scènes et des animations en ville

Les spectacles seront joués à la Maison de la Culture Famenne-Ardenne, à 20h, et au Studio, à 15h. Les Estivades quitteront aussi les planches de ces 2 salles. Chaque soir, vers 22h, les troupes proposeront des animations musicales, folkloriques et on en passe, dans le centre-ville.

"Il s’agit d’une manifestation extraordinaire, et la qualité est toujours au rendez-vous. Le théâtre amateur est le berceau du théâtre dit professionnel. Et permet à des personnes d’entrer dans la peau d’autres personnages, et d’oublier la quotidienneté, ses tracas,confie André Bouchat, bourgmestre de Marche.Pour le public, c’est la découverte de spectacles avec un brassage de cultures, d’idées."

L’accès à l’ensemble des spectacles et animations est gratuit.

www.estivades.be