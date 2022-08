Bien qu’une très grande majorité des Lanciers était de retour fin juin, la mission belge en Roumanie ne s’est réellement terminée que le 15 juillet.

Date à laquelle les derniers militaires, dont deux derniers lanciers, étaient de retour après les dernières activités logistiques nécessaires au redéploiement complet vers la Belgique, puisque ce sont les Néerlandais qui prennent le relais au sein du bataillon français pour un an.

Lors de cette mission, après quelques semaines de présence sur place, le bataillon a pris une tournure plus orientée vers l’entraînement. En effet, la première mission était d’être rapidement déployé sur place et la deuxième de participer à l’effort de dissuasion en Roumanie avec nos alliés. Tout cela en gardant en tête qu’il fallait se tenir prêt au cas où.

Une reconnaissance des autorités

Sur tous les plans, les lanciers, ainsi que les autres militaires en appui du détachement ont répondu présents et se sont montrés à la hauteur de nos engagements. Ceci a d’ailleurs été relevé à maintes reprises lors des nombreuses visites des autorités belges et françaises.

Pour n’en citer que quelques-unes: la ministre de la Défense Ludivine Dedonder, le roi Philippe et le président français Emmanuel Macron. Cet aspect communication a bien évidemment fait aussi partie intégrante de cette mission.

Cette mission inopinée, comme toute mission de longue durée, a connu des hauts et des bas mais on en retiendra un bilan très positif et le chef de corps est très fier du travail qui a été réalisé sur place. Comme il le disait à nos lanciers lors de sa visite en Roumanie:"Tous les ingrédients sont réunis pour que vous engrangiez de l’expérience durant ces mois de mission, car retenez que vous serez à votre retour la référence pour nos jeunes lanciers sortis à peine de formation."

Cette période de 4 mois a été l’occasion de participer à diverses périodes d’exercices interarmées et interalliés dans un milieu et relief inconnus par nos militaires. Ce fut entre autres une opportunité de profiter dans la région des Carpates du savoir-faire du 27ebataillon de chasseurs alpins (27eBCA), unité d’infanterie de montagne de l’armée française et spécialisée au combat en montagne et par grand froid.