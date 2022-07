Les Grenadiers ont réveillé les Marchois en fanfare (vidéo et photos)

Le rendez-vous était fixé au Thiers des Corbeaux, comme à l’habitude chez un des membres de l’Harmonie. Après une bonne fricassée et quelques rasades de café, histoire de réveiller les plus endormis, la bonne vingtaine de musiciens entonnent de premiers airs dans le jardin avant de s’en aller réveiller les Marchois en musique.

"La sortie des Grenadiers consiste en effet à réveiller le centre-ville marchois ou ses environs en musique,précise Angélique Goderniaux, la présidente de l’Harmonie.Les premières notes de musique résonnent dès 5h du matin. Certains apprécient. D’autres peut-être un peu moins. Mais c’est la tradition depuis de nombreuses années. Il s’agit pour nous d’une sortie très amusante, avec des Marchois qui nous reçoivent, parfois en pyjama, d’autres qui nous écoutent de leurs fenêtres."

Première halte chez une voisine qui ouvre la porte en robe de chambre pour savourer la petite sérénade matinale.

Une centaine de mètres plus loin, ce sont les habitants de la cité de Gramat qui sont réveillés par la joyeuse cavalcade. Tant pis pour ceux qui espéraient profiter d’une grasse matinée salvatrice.

La halte suivante emmène les musiciens route de Waillet où tout le quartier les attend de pied ferme. Après quelques morceaux entraînants, il est déjà temps de se sustenter autour de quelques viennoiseries. Certains plus téméraires trinquent déjà à 6h du matin autour de plaisirs houblonnés.

«Toujours un grand moment du folklore marchois»

Les habitants de la Vieille route de Liège ne sont pas en reste, avec deux arrêts programmés chez deux anciens Grand Mautchi."Nous étions bien entendu au courant de leur venue, Ils nous ont fait l’honneur de passer devant notre domicile, témoigne Dominique Étienne qui, avec son épouse, a accueilli les musiciens.C’est toujours un plaisir de les recevoir pour ce qui constitue un grand moment du folklore marchois. Nous leur avons préparé plein de bonnes choses comme des gaufres ou encore de l’Orval."

Au fil du chemin, certains habitants sortent, sourires aux lèvres, pour saluer la joyeuse équipée qui rejoint la rue Notre-Dame de Grâce pour une nouvelle étape chez le conseiller communal Gauthier Wéry.

Il ne s’agit cependant pas de traîner car le doyen Van Vinckt attend les musiciens de pied ferme avant d’aller célébrer une messe du dimanche en mode Far West, dans le cadre du festival Marche City. Petit passage ensuite par le quartier de la Porte-Basse avant de remonter dans le haut de la Ville Avenue de la Toison d’or chez Marie-Claire Lobet et Jacques Mordan, autre couple de Grand Mautchi pour de nouveaux airs endiablés sur leur terrasse.

Comme à l’habitude, la dernière halte s’effectue dans la cour du domicile du bourgmestre André Bouchat pour qui l’Harmonie a interprété un entraînantWhen the saints go marching insous la direction de leur chef Emmanuel Perilleux, satisfait à l’issue de cette nouvelle sortie:"Nous avons tenté une nouvelle fois de mettre un peu d’ambiance et de réveiller les Marchois de manière dynamique avec une grande partie de la trentaine de musiciens que compte notre harmonie, dont beaucoup de jeunes qui nous ont rejoints dernièrement."

Le cortège s’est finalementdisloqué, peu avant midi au château Jadot non sans avoir partagé un revigorant barbecue.