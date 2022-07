Neutralisé par l’une de ses victimes à Bomal, le voleur a été interpellé

"Je n’ai pas vraiment réfléchi. Une fois que j’ai reçu le coup de fil de ma maman et de ma sœur qui me prévenaient qu’elles venaient d’être cambriolées et qu’elles ont vu les deux malfrats s’enfuir vers la salle du Sassin près de laquelle je réside. Je suis immédiatement sortie et suis tombée nez à nez avec eux, témoignait la jeune bomaloise à l’issue de l’audience de vacation du tribunal correctionnel marchois ce mercredi matin. S’en est suivie une altercation dans laquelle j’ai reçu des coups de poing de l’un d’eux avant que son complice ne lui vienne en aide également. J’ai résisté et agrippé fermement l’un des voleurs que la police a interpellé car, dans l’intervalle, ma maman et ma sœur avaient prévenu la police. Le deuxième individu qui avait pris la fuite a été repris un peu plus tard. Toujours est-il que j’en fais encore aujourd’hui des cauchemars. Je revis la situation et je ressens encore quelques douleurs. je me rends compte que j’ai pris beaucoup de risques."