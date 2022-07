Les artistes aiment «La Bohème» dans le centre-ville de Marche-en-Famenne

Quoi de plus normal donc que la nouvelle galerie d’art, qui vient d’ouvrir ses portes début juillet dans le centre-ville marchois, porte ce nom qui invite à la rêverie, "Art en Bohème". Un nom on ne peut plus approprié quand on sait en plus que la galerie se situe dans la rue Jean de Bohème.

Cette nouvelle galerie, c’est le Marchois Jacky Chauveau, lui aussi artiste peintre à ses heures, qui en est à l’initiative: "La gérante de l’ancienne sandwicherie Le Dagobert allait prendre sa retraite bien méritée. Lorsqu’elle a fermé son établissement il y a quelque mois, elle m’avait demandé d’exposer quelques-unes de mes toiles pour égayer cette cellule devenue vide. En voyant le potentiel que recelait ce petit local au centre-ville, j’ai proposé d’en faire une galerie d’art dans laquelle notamment les artistes peintres de la Maison des aînés de Marche pourraient exposer leurs toiles. Mis à part Alinoé Toussaint, une jeune artiste locale et la céramiste marchoise Nicole Leduc et moi-même, tous les artistes exposés fréquentent les ateliers de la Maison des aînés. Soit environ 25 artistes, encadrés par Solange Pierret.Mais, à terme, cet espace compte également s’ouvrir à d’autres artistes."

La galerie ouverte du jeudi au samedi et lors des grands événements

Dans la galerie "Art en Bohème", chaque artiste dispose d’un pan de mur à sa disposition. "Il y a 18 emplacements disponibles , souligne Jacky Chauveau qui, avec des bénévoles issus de la Maison des aînés, tient la galerie ouverte les jeudis, vendredis et samedis de 14h à 18h et lors des événements organisés dans le centre-ville marchois. Notre galerie fera ainsi partie intégrante du prochain Parcours d’artiste organisé en septembre au cœur de la ville. Nous ouvrirons également nos portes lors du Marché 1900 du 15 août, événement lors duquel les artistes de la Maison des aînés proposeront un véritable atelier à ciel ouvert!"

Galerie Art en Bohème, rue Jean de Bohème à Marche en face de l’église Saint-Remacle. 0495/57 35 56