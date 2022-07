Marche-en-Famenne: des étudiants en lutherie réparent un maximum d’instruments dans le cadre du Music Fund Repair Challenge

Des étudiants venus des écoles de lutherie les plus prestigieuses

Durant une semaine, ils devront réparer un maximum d’instruments issus des stocks de Music Fund comme l’explique le coordinateur de l’ASBL à Marche, Christian Bertram: "Nous avions déjà organisé ce challenge d’une semaine l’an dernier. Nous avions réparé à l’époque 40 instruments. Nous grandissons encore cet été avec des objectifs réévalués à la hausse. Ce sont donc sept étudiants en lutherie venant de France, d’Autriche, d’Allemagne, d’Italie et de Belgique qui nous ont rejoints. Certains d’entre eux fréquentent des écoles de lutherie prestigieuses comme celle de Mirepoix en France, de Crémone en Italie et l’ILSA d’Anvers. Leur objectif est de réparer une centaine d’instruments en une semaine: une cinquantaine de violons et autant de guitares qui, après leur réparation, seront envoyées dans le cadre de nos projets dans les pays partenaires, notamment en Haïti ou en République démocratique du Congo."

Des réparations mais aussi des échanges

Pour ces étudiants qui sont logés au complexe Saint-François à Marche, cette semaine constitue une belle expérience de travail. "Il y a effectivement pas mal de boulot, constate Christian Bertram. Il convient de souligner que tout l’outillage et les pièces nécessaires pour nos réparations nous sont fournis gracieusement par des sociétés espagnoles, autrichiennes et américaines actives dans le monde de la lutherie. Outre les réparations à effectuer, il y a également des moments d’échanges avec certains spécialistes du métier. C’est ainsi que, ce mardi, le luthier Willy Marchal est venu ce mardi partager ses connaissances sur certains aspects techniques de la lutherie avec nos étudiants. Et qui sait, si au terme de cette semaine, cela ne donnera pas l’idée à certains de s participants de rejoindre Music Fund dans le cadre de certaines de nos missions à l’étranger."

Les étudiants participant à ce challenge sont issus des écoles européennes de lutherie les plus prestigieuses comme celles de Mirepoix ou de Crémone. ©-Music Fund

Rappelons que l’ASBL Music Fund est une association qui soutient des écoles de musique et des projets socioartistiques en RDC, en Haïti, au Maroc, au Mozambique, en Palestine et en Belgique à travers des dons d’instruments de musique, des formations de réparateurs d’instruments et la création d’ateliers de réparation outillés. Les ateliers de Music Fund sont, depuis 2013, accueillis par la Ville de Marche. L’entrepôt d’instruments de musique est, quant à lui, basé à Rochefort-Jemelle dans un bâtiment de la société Lhoist.

www.musicfund.eu