Pour leurs camps, les mouvements de jeunesse devront s'adapter aux nouveaux rythmes scolaires

Et en 2023, la pression devrait encore s’accentuer suite à la mise en place des nouveaux rythmes scolaires. Les grandes vacances débuteront le 8 juillet 2023 et il y aura donc une semaine en moins qu’auparavant. Des mouvements de jeunesse devront dès lors peut-être revoir leurs habitudes concernant leurs dates de camps et il y aura donc plus de camps en même temps; d’où une possible pénurie d’endroits.

Interpellés par les mouvements de jeunesse face à cette situation, la ministre de la jeunesse en Fédération Wallonie-Bruxelles, Valérie Glatigny, et son collègue wallon en charge de l’agriculture, Willy Borsus, ont décidé de prendre des mesures dans le cadre de leurs compétences respectives.

Et les deux ministres ont effectué, pour marquer le coup, une visite ce samedi, à Hargimont, dans le camp de la Troupe de Limelette en présence des représentants des différentes fédérations de mouvements de jeunesse.

"Nous avons toujours soutenu cette réforme des rythmes scolaires vu le bénéfice pour les enfants mais en même temps nous avons expliqué que nous avions besoin d’aide" explique Gilles Beckers, porte-parole des Scouts au nom des différentes fédérations. L’été prochain, 400 à 600 endroits de camp seront nécessaires.

1,25 million pour rénover des locaux

Un message entendu côté politique. La ministre Valérie Glatigny vient de lancer un appel à projets pour dégager une enveloppe de 1250000 millions d’euros destinée aux groupes de mouvements de jeunesse et visant à soutenir les travaux de rénovation et de mise en conformité des infrastructures susceptibles d’accueillir des séjours comme des camps Chaque groupe pourra bénéficier jusqu’à 20000 euros de subsides.

" Des locaux qui ne sont, par exemple, pas utilisés durant l’été pourraient être mis aux normes pour aussi devenir des endroits de camps" souligne la ministre Glatigny.

Au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles, un appel va aussi être lancé auprès des écoles afin de voir si elles ne peuvent pas mettre des infrastructures à disposition pour les camps.

De son côté, le ministre Borsus veut sensibiliser le monde agricole par rapport aux prairies. "Il y a des possibilités de capacités complémentaires pour les camps et un message à passer auprès du monde agricole, souligne-t-il. Il est possible de soustraire temporairement des parcelles de l’usage agricole pour servir d’endroit de camps, et donc avoir un rôle social tout en étant accompagné." L’administration wallonne aura un rôle à jouer en ce sens.