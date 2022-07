Participer au festival « Statues en Marche », c’est un peu pénétrer dans un autre monde. Tous les visiteurs qui se sont succédé au fil des cinq éditions peuvent en témoigner. Un véritable monde parallèle. Un centre-ville livré l’espace de deux jours à de bien étranges créatures à la fois statiques et qui par instants, se meuvent, en échange d’un sourire, d’une grimace,… provoquant la surprise des adultes et le sourire des enfants.

Grâce à ces créatures qui éveillent les imaginaires de tout un chacun, c’est aussi la ville qui se redécouvre. La surprise est à chaque coin de rue ou venelle. Les photographes ne s’y trompent d’ailleurs pas. Tout ici est prétexte aux plus beaux clichés.

Après une édition 2021 pour le moins particulière, lors de laquelle les restrictions furent assez nombreuses, le grand public a pu à nouveau prendre d’assaut la ville de Marche, sous un soleil des plus généreux. Ce sont plusieurs dizaines de milliers de visiteurs qui ont une nouvelle fois arpenté les rues et endroits emblématiques du centre-ville.

Pour notre part, ce parcours à nulle autre pareille, nous a d’abord emmenés au cœur du parc Van der Straeten, déjà noir de monde dès l’ouverture du festival. Nous y avons directement croisé une suffragette des plus farouches, clamant sa colère à qui veut bien l’entendre. Un peu plus loin, on fait un véritable tout du monde grâce aux quatre statues, Europa, America, Asia et Africa.

Quand Édith Piaf rencontre Van Gogh

Partout dans la ville, on rencontre d’illustres personnages. On taille ainsi une bavette dans l’espace des Carmes avec Andersen, l’auteur des contes pour enfants, qui n’aurait sans doute pas renié cette ambiance marchoise faisant la part belle à l’imaginaire et la poésie. À proximité du Quartier Latin, nous croisons Sherlock Holmes en pleine enquête. Les musiciens sont également de sortie avec, pour le coup, un grand bond dans le temps, en passant de Mozart et Beethoven à Édith Piaf. Pendant ce temps-là, Vincent Van Gogh immortalise toutes ces ambiances sur ses toiles.

Les murs s’animent, les buissons déambulent

D’autres statues sont plus intrigantes comme "Les Briques à Brac" à l’entrée de l’hôtel de ville. Soit un véritable mur qui fait place à deux personnages de briques qui fascinent petits et grands. Un peu plus loin, ce sont de véritables buissons animés qui passent devant nous en nous saluant. Où va donc s’arrêter cette incroyable hallucination?

Pas tout de suite car dans le parc Jadot, ce sont à présent des trolls pour le moins onirique qui se livrent à une folle sarabande tandis qu’à quelques pas, Appolon, jouant de sa lyre, est en pleine opération de séduction.

Serais-je comme Alice plongée au Pays des merveilles ou fin saoul comme cette ivrogne titubant place Toucrée?

Non, tout comme des dizaines de milliers de personnes ce week-end, nous avons simplement plongé dans l’ambiance magique du festival Statues en Marche.