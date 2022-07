32 jeunes entrepreneurs ont participé au Forum Mind & Market à Marche-en-Famenne

Soutien à des projets entrepreneuriaux innovants

Fruit d’une collaboration entre l’Université catholique de Louvain et l’association d’entreprises Alliance Centre BW, Mind & Market soutient depuis 2009 des projets entrepreneuriaux innovants issus de l’ensemble des tissus économiques et académiques.

Mind & Market poursuit deux objectifs principaux: la constitution d’une équipe gagnante autour du ou des porteurs d’un projet innovant et la confrontation de l’innovation avec le marché.

Une première en province de Luxembourg

Pour la première année, le Mind & Market s’est donc exporté en province de Luxembourg, Une quinzaine de partenaires ont répondu présent pour accompagner les porteurs de projet: des institutionnels (Sowalfin, FEDER, En Mieux), des structures d’accompagnement (Creajob, Challenge, VentureLab, Digital Wallonia…), des entreprises, des acteurs de développement territorial (ADL…). De nombreux sponsors ont également rejoint l’aventure.

"Idélux a rassemblé les organisateurs, sponsors et partenaires de ce forum dans le but de dynamiser l’entrepreneuriat dans la province. Les porteurs de projet sont demandeurs de ces rencontres entre entrepreneurs dans lesquelles ils reçoivent des conseils et échangent sur leurs problématiques" , précise Marie-Laurence Dupont, conseillère innovation chez Idélux Développement.

Conférence, rencontres, ateliers,…

Au programme de cet événement: une conférence inspirante de Marc Herremans, triathlète belge, ironman, handisport; des sessions de pitch devant un jury et des rencontres (speed-meetings) avec des chefs d’entreprise (Serviplast, Tcharbon, Polygone Solutions Modulaires) et des organismes de financement (IDELUX Finances, Credal), dont les compétences, l’expérience et la connaissance du marché peuvent servir de catalyseurs à la concrétisation des idées, d’accélérateurs du développement du projet, de soutien dans les premières étapes de la vie de la start-up. Un atelier de coaching collectif pour booster la confiance des entrepreneurs et la remise des prix ont clôturé la première édition de ce Mind & Market en province de Luxembourg.