Les statues vivantes ne vous laisseront pas de marbre à Marche-en-Famenne ces samedi 16 et dimanche 17 juillet

Et, quand elles ne sont pas statiques, les statues prennent vie à Marche l’espace d’un week-end depuis 2017.

Ces samedi 16 et dimanche 17 juillet, Marche accueillera en effet la 5eédition de ce festival à nul autre pareil, qui avait attisé la curiosité lors de son lancement par l’ASBL "C’est tout com", organisatrice de l’événement. Depuis lors, la foule répond chaque année présente et semble apprécier cette ambiance pour le moins originale.

La dernière édition avait été organisée fin août de l’an dernier en raison des mesures sanitaires avec notamment des restrictions quant à la fréquentation des visiteurs. Cette année verra un retour à la normale où tout un chacun pourra déambuler dans les rues et venelles de Marche à la découverte une fois de plus d’une centaine d’artistes.

Les statues vivantes, qui viennent des quatre coins de la planète, apporteront de nombreux moments de grâce, de poésie, de magie dans le centre-­ville marchois, rendu piéton pour l’occasion.

Chœur de rocker et BJ Scott en concert

La place aux Foires restera le point névralgique de l’événement avec également la place de la 7eBrigade. On y retrouvera de nombreux food trucks

pour se sustenter et une ambiance musicale de type guinguette. Les associations locales y tiendront également des bars.

Cette 5eédition verra le grand retour des concerts gratuits en soirée. Le rendez-vous est fixé à 21h le samedi 16 juillet pour deux heures rythmées aux sons des plus grands succès du rock revisités par le spectacle "Chœur de Rocker". Le dimanche, dès 20h, c’est BJ Scott qui assurera le show, accompagnée sur scène par Loredana (demi-finaliste de la saison 2 de The Voice), Carmen (finaliste de la saison 4) et Alec, le gagnant de la dernière édition.

Soulignons encore que de nombreux bénévoles issus du tissu associatif marchois seront une fois de plus sur le pont.

Le festival Statues en Marche est désormais devenu l’un des incontournables de l’été marchois. Les artistes, à découvrir gratuitement rappelons-le, n’attendent plus que vous pour vous faire rêver le week-end prochain.

https://statuesenmarche.070.be/parcours/artistes