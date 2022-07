Voici la liste des personnes fêtées, dont certaines présentes sur la photo: Bernard Franco , professeur de guitare et directeur du Conservatoire de musique; Johnny Kets , animateur-coordinateur sportif au service Jeunesse-Culture-Sport; Anne Vanderborght , employée administrative au service Jeunesse-Culture-Sport; Françoise Lannaert , institutrice à Waha; Martine Mathieu , directrice financière au service Recette; Henri Demany , employé au service Travaux; Marie-Annick Bigare , gardienne conventionnée à la Coordination Éducation Enfance; Nadine Lecoq , accueil temps libre à la Coordination Éducation Enfance; Gisèle Evrard , institutrice à l’école communale de Aye et Hollogne; Aline Litskevich , technicienne de surface au service Maintenance; Annie Verbergh t, auxiliaire professionnelle et concierge à Saint-François; et Bruno Galloy , ouvrier au service Travaux.