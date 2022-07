Marche : l’été interculturel et solidaire des Compagnons Bâtisseurs

Pour Mathilda, une des animatrices, l’interculturalité est d’ailleurs un sujet qui la passionne. "J’ai toujours eu envie de créer un projet qui parle vraiment de multiculturalité comme sujet central, même si c’est toujours un sujet abordé lors des échanges de jeunes. Forcément, vu que toutes les personnes viennent de pays différents Ici, c’est un projet où l’on discute des discriminations et des privilèges qui existent dans notre société et où l’on apprend à déconstruire ses préjugés Cela se fait sous la forme d’ateliers d’impro, de débats et par la création d’une pièce de théâtre." Cette pièce de théâtre, les participants la joueront publiquement le mardi 12juillet à 16h30 au Studio à Marche-en-Famenne, rue des Carmes n° 3 "Le théâtre est un très bel art qui permet de se détacher du regard des autres, continue Mathilda. Il faut y aller, essayer et on voit comment ça se passe. On apprend à être plus vrai. Il n’y a pas d’erreur. Tout ce que tu fais sur le moment, tu le fais parce que tu en as envie, parce que c’est ce que tu as sur le cœur à ce moment-là."

Une mission manuelle sur le terrain

Si l’échange de jeunes Crossroads poursuit des objectifs artistiques et philosophiques, l’équipe de volontaires au "terrain des Compagnons Bâtisseurs" s’est vue dotée d’une mission plus manuelle: la construction d’un abri de jardin! Cela fait deux ans que les Compagnons Bâtisseurs ont converti une friche à Marche-en-Famenne en potager agroécologique. Tout au long de l’année, l’ASBL y organise des journées d’initiation à la permaculture afin que d’autres puissent poursuivre leur transition écologique chez eux. En contribuant à ce projet associatif, les jeunes volontaires ont également l’opportunité de développer des compétences techniques en construction. "Grâce à l’animateur technique Simon, qui a des années d’expérience, on apprend des petits trucs, des petites logiques. Je ne dirais pas qu’on va pouvoir monter une cabane seul après ça, mais c’est quand même une chouette expérience."