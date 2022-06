Quinze familles ont réduit leurs déchets

Le défi se déclinait en plusieurs étapes, dont 6 ateliers thématiques. "Au cours de ceux-ci, les familles ont approfondi des sujets tels que les produits ménagers naturels à usage domestique, la cuisine et la lacto-fermentation, l’hygiène et les soins, ou encore l’autonomie au jardin , poursuit Valérie Lescrenier. Les familles ont aussi rencontré celles qui avaient participé au premier défi, un partage d’expériences très enrichissant."

La Ville vient de récompenser chaque famille pour leurs efforts.

"Sur base d’un classement symbolique, offrant à voir les progrès effectués et les kilos en moins jetés au fil des mois , précise Valérie Lescrenier. Les familles sont très satisfaites, même si ce n’est pas simple de modifier ses habitudes. L’idée est désormais qu’elles prolongent la démarche, et en fait écho auprès d’autres. On lancera prochainement un 3e défi. Des ateliers sur le compostage, les produits ménagers et la décoration de Noël seront aussi organisés ces prochains mois."