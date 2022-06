Des activités tout l’été et pour tous les goûts à Marche-en-Famenne

"Il y en aura à nouveau pour tous les goûts, se réjouit Gaëtan Salpeteur, qui avec l’échevin de la Culture Christian N’Gongang, est en charge de la Cellule animations de la Ville de Marche. On citera évidemment les incontournables avec le traditionnel marché 1900 du 15 août qui reviendra animer le piétonnier après avoir été contraint à l’annulation durant la crise sanitaire. Les 16 et 17 juillet, il y aura le festival Statues en Marche, avec sa centaine de statues vivantes qui en quelques années seulement, ont su se tailler une belle place dans l’agenda estival."

Musique, théâtre, folklore,…

La culture n’est évidemment pas oubliée. Après une Fête de la musique qui a permis, entre autres, d’apprécier Charles, l’une des sensations belges du moment, l’été prévoit quelques bons moments avec le spectacle Chœur de rocker et BJ Scott qui se produiront dans le cadre du festival Statues en Marche. "On peut également noter quelques rendez-vous dédiés à la musique classique avec notamment deux concerts organisés dans le cadre du Juillet Musical, insiste l’échevin de la Culture Christian N’Gongang. Mais également un concert de choristes ukrainiens, la Capella Dzvinha, le dimanche 21 août, la Caravane musicale le 9 juillet dans le magnifique et méconnu jardin La Clé du Temps à On. On notera encore le retour des Estivades en août. Un festival théâtral qui, une semaine durant proposera de multiples spectacles joués par des compagnies venues de nombreux pays. En septembre, lors du week-end des Journées du Patrimoine, les artistes marchois seront aussi à la fête avec le retour du Parcours d’artistes avec une cinquantaine d’entre eux qui exposeront dans les rues du centre-ville.

Un tissu associatif dynamique

"Toutes ces animations foisonnantes témoignent de la vitalité et du dynamisme de notre tissu associatif local. Sans tous ces bénévoles particulièrement motivés, proposer un tel florilège d’animations ne serait tout simplement pas possible. Il faut les remercier et les aider autant que possible" , poursuit Gaëtan Salpeteur qui insiste: "Si beaucoup d’activités se déroulent à marche, il n’en reste pas moins que bon nombre animent également nos villages. on peut ainsi penser aux deux Caravanes, musicale et de l’humour, respectivement organisées à On et à Champlon-Famenne" .

Bref, à Marche, l’été sera chaud, l’été sera show !