Charles, tête d’affiche d’une Fête de la musique les pieds dans le sable à Marche-en-Famenne (Vidéo)

C’est les pieds dans le sable que plusieurs centaines de personnes ont savouré deux jours durant les artistes à l’affiche de la Fête de la musique marchoise, organisée comme à l’habitude par l’ASBL Foires en fête. Au programme, une affiche 100% belges avec bon nombre d’artistes émergents comme Rori, Aprile, Kokoko! et une affiche essentiellement féminine la soirée du samedi avec des révélations comme Léa Bastien ou ML dont le titre Nuit noire tourne énormément en radio. Mais celle que beaucoup attendaient avec impatience était Charles, avec ses cheveux rouges grenadine, qui s’est fait connaître à The Voice et dont l’album Until we meet again vient de sortir il y a quelques jours.