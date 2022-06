La 10e journée de la mémoire de l’école secondaire spécialisée de Marloie

Le fil conducteur de cette journée étant la bande dessinée Les enfants de la résistance de Dugomier et Ers, divers ateliers et activités pédagogiques de découvertes ont été proposés: jeu de piste du résistant, jeu Dans la peau d’un soldat , parcours pédestre dans Marloie en hommage à la catastrophe du 21 mai 44 avec dépôt de gerbe au cimetière, découverte du Mémorial de Bande, exposition d’objets d’époque, ateliers de dessin, musique, puzzle, présence de 8 véhicules de collection et personnages en costume, visite du musée permanent de la mémoire au sein de l’établissement…

Ces différentes activités ont été encadrées par les élèves inscrits au voyage à Auschwitz prévu en mai 2023. Pour clôturer cette journée d’hommages, un lâcher de pigeons suivi du traditionnel lâcher de ballons tricolores en l’honneur de tous ceux qui ont donné leur vie pour notre liberté d’aujourd’hui.

Une journée qui doit permettre à tous ces jeunes de l’école de Marloie de ne jamais oublier et de devenir des passeurs de mémoire.