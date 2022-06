Quatre dames fêtées pour leur brillantes carrières au Centre sportif de Marche-en-Famenne

La Ville de Marche a mis à l’honneur quatre jeunes retraitées, ou presque, du Centre sportif local. Mireille Ninin et Linda Van Craenenbroeck, qui toutes deux étaient techniciennes de surface, et Nicole Lecocq, qui a aussi exercé cette fonction, avant de devenir caissière. Et Paulette Laurent, qui a été caissière, avant de devenir en 2013 secrétaire de la direction et comptable à la RESCAM. Une fonction qu’elle exercera encore quelques jours, avant de quitter définitivement son bureau le 30 juin prochain.