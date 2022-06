La place aux Foires en mode beach et musique du 16 au 19 juin à Marche-en-Famenne

Du 16 au 19 juin, un nouvel événement, les Beach Days apparaît dans l’agenda estival marchois, organisé par Cap sur Marche. Du 16 au 19 juin, la place aux Foires se muera donc en véritable plage urbaine avec 150 tonnes de sable, des transats, des parasols, huit terrains de pétanque… et on l’espère, le soleil. "Outre la braderie des commerçants qui se tient toujours du vendredi 17 au dimanche 19 juin, notre association de commerçants, Cap sur Marche, avait envie de proposer un événement fédérateur, qui puisse réunir tant les nombreux commerces de vitrine du centre-ville que les PME, les entrepreneurs de la construction, les sociétés de services, les professions libérales,…, explique Kim Closon, qui a repris la présidence de Cap sur Marche depuis un an. C’est pourquoi le jeudi 16 juin, ces Beach Days démarreront par un tournoi de pétanque dédié aux entreprises. Il sera suivi à 18h30 d’un afterwork."

Le vendredi 17 juin, la braderie des commerçants de Marche sera lancée jusqu’au dimanche avec des bons cadeaux chez les commerçants à remporter en échange de quelques tirs à la pétanque.

Et samedi et dimanche, Cap sur Marche proposera des tournois de pétanque à destination du grand public (réservation: 0470/01 69 63), ainsi que de nombreuses animations ludiques (château gonflable, grimage,..)

Fête de la musique: Charles en tête d’affiche

L’événement sera, par ailleurs, couplé à la traditionnelle Fête de la Musique, organisée quant à elle par l’association Foires en Fêtes. "Notre association réunit, depuis plus de dix ans, une cinquantaine de membres, qui ont pour objectif de faire vivre notre magnifique place aux Foires, précise son président Nicolas Collin. Avec de nouveau une très belle affiche qui fait la part belle aux artistes belges et avec une touche particulièrement féminine le samedi dont la chanteuse Charles qui fait l’actualité avec la sortie de son 1eralbum "Until we meet again". Le vendredi est lui consacré au groove et n’oublions surtout pas notre traditionnel concert pour enfants le samedi. Il faut également souligner ici le soutien de la MCFA, de la MJ et de la Ville de Marche."

La chanteuse Charles sera, quant à elle, la tête d’affiche de la Fête de la musique. ©– Stéphanie Goosse

www.marche.be/culture/fete-de-la-musique; https ://cap.marche.be/