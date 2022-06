Marche-en-Famenne: Mustii en concert à la MCFA le 6 avril 2023

La Maison de la Culture Famenne-Ardenne (MCFA) est en pleine préparation de sa saison culturelle 2022-2023.À cette occasion, elle a dévoilé ce 8 juin sa première tête d’affiche pour 2022-2023 et qui n’est autre que le chanteur Mustii. Après une date à l’Ancienne Belgique pleine à craquer ce mercredi 8 juin et des nombreuses dates en festival à venir cet été, Mustii repartira en tournée en automne et au printemps pour faire arrêt à Marche-en-Famenne le 6 avril 2023. Thomas Mustin de son vrai nom est actuellement en tournée pour présenter son nouvel album It’s Happening Now , un disque résolument rock dans lequel il se glisse dans la peau de son oncle décédé des suites de schizophrénie. "Cette annonce exceptionnelle n’est encore qu’un aperçu de ce que la MCFA proposera lors de sa nouvelle saison. D’autres noms seront annoncés dans les jours à venir" , indique Antoine Champion, chargé de communication à la MCFA