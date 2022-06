Marche-en-Famenne: le collège entame une conciliation en justice pour acter l’acquisition du Pot d’Étain

Cela fait quelques années que la Ville de Marche souhaite acquérir le Pot d’Étain, un bâtiment historique du centre-ville marchois autrefois occupé par le Syndicat d’initiative local Le point repassait en séance du conseil mardi soir Le collège communal va ester en justice dans le cadre d’une procédure en conciliation afin d’obtenir un jugement actant l’acquisition par la Ville, pour l’euro symbolique et pour cause d’utilité publique, de ce bâtiment situé dans la rue des Brasseurs. "Le Syndicat d’initiative, ancien propriétaire des lieux, a été dissout et sa liquidation de l’ASBL a été clôturée sans que l’accord de l’ASBL et de la Ville quant à cette cession n’ait été formalisé sous la forme d’un acte authentique. Il convient de régulariser cette situation" , explique le 1eréchevin Nicolas Grégoire.