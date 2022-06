Quatre implantations scolaires de la région ont été envahies par les eaux. Il s’agissait des sites de Barvaux, La Roche-en-Ardenne et Rochefort. Certains dégâts ont été pris en charge par des institutions et organismes privés ou publics. Néanmoins, les assurances n’en couvraient pas l’entièreté. Il s’agissait principalement de restaurer les cours de récréation et le matériel de psychomotricité.

Dès août 2021, le club de Marche-en-Famenne a décidé d’aider ces quatre écoles et de leur octroyer une première aide de 500 €.

Le SIB (Soroptimist International belge), fidèle à ses missions, s’est quant à lui proposé pour soutenir financièrement les initiatives locales dans les zones concernées. C’est ainsi que la région de Marche-en-Famenne a reçu la somme de 9000 € à distribuer selon leurs demandes aux quatre implantations scolaires.

Ce lundi soir, les Soroptimist ont remis les plaques commémoratives aux quatre écoles soutenues à l’amphithéâtre des Carmes. Ces plaques ont été réalisées par un artisan local, Yanick Gérard (LiNoa Concept) dans un matériau durable.

Les réseaux de solidarité se sont mobilisés

La présidente du club Soroptimist marchois, Muriel Van Ruymbeke, a insisté sur la notion de réseau: "Tout d’abord le réseau hydrographique de notre région qui baigne les écoles concernées et qui s’est révélé ô combien destructeur en juillet dernier. Mais aussi le réseau des Soroptimist marchoises qui dès le mois d’août ont apporté leur contribution, et également le réseau des Soroptimist nationales qui s’est mobilisé rapidement pour aider les écoles wallonnes inondées."

La présidente nationale des Soroptimist, Josée Di Benedetto, a rappelé que douze écoles ont été aidées: "Non seulement celles de notre région, mais aussi celles de la région verviétoise. Dès l’annonce de la catastrophe, les clubs ont versé leur contribution financière par le biais du Fonds Roi Baudoin, Un grand merci aux clubs néerlandophones. Les clubs wallons se sont occupés des besoins urgents matériels."

Les représentants des écoles de Barvaux, de Rochefort, de Jemelle et La Roche, particulièrement émus, ont exprimé avec beaucoup d’émotion combien il avait été pénible de découvrir l’ampleur des dégâts, de reconstruire leur implantation scolaire et combien les dons du Soroptimist les ont aidés dans ce moment difficile.