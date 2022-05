"Forte de 3 premières éditions riches en émotion, le comité du Crabbé Toitures-CC Chevigny repart sur le grand plateau pour cette 4e édition, expliquent les organisateurs. Et évidemment, avec un rêve, voir l’enfant du pays & formé au club, Arnaud De Lie, triompher sur l’avenue de la Toison d’Or. Lui qui en 2019, Juniors 1ère année, avait préfacé la der’de Maxime Monfort devenu depuis son mentor au sein de sa formation Lotto-Soudal."

En parlant de Lotto, les responsables de l’épreuve annoncent que celle-ci portera désormais le nom de Lotto Famenne Ardenne Classic.

Les formalités de départ se déroulent toujours au sein du WEX à Marche-en-Famenne avec également la présentation des équipes au cœur du palais 4. Spectateurs et fans pourront être au plus près des coureurs avec un accès totalement gratuit.

Le parcours comptera 187 km articulés autour d’une grande boucle de 114 km suivie de trois circuits locaux identiques à la dernière édition avec l’ascension de la côte de Roy. A noter que suite à des travaux, la grande boucle initiale a été largement redessinée par rapport aux éditions précédentes et traversera notamment les communes de Nassogne, La Roche, Rendeux

avec comme principales difficultés les côtes de la Barrière de Champlon, Ortho, Nisramont et Warisy.

L’arrivée sera toujours jugée sur l’Avenue de la Toison d’Or à Marche-en-Famenne et devrait convenir à des coureurs complets.

Seize équipes ont déjà confirmé leur présence dont quatre équipes World Tour (AG2R Citroën, Intermarché Wanty Gobert, Cofidis & Lotto-Soudal) ainsi que Alpecin Fenix, l’équipe de Mathieu Van Der Poel, Arkea-Samsic et Total-Energies. La course sera à suivre en direct sur la RTBF et Eurosport.

Notez également que le CC Chevigny lancera le 23 octobre 2022 la 1ère Randonnée Arnaud De Lie au départ de Laneuville. Un départ groupé à 10h partira avec Arnaud pour une boucle de 80 km en Centre Ardenne avec une halte à mi-parcours à la ferme familiale.